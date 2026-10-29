David Torres 29 OCT 2026 - 14:56h.

El Barça sabe que el Valencia llega con ganas de revancha

Valencia Basket somete al todopoderoso Fenerbahce (84-78)

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ValenciaEl Valencia Basket visitará este viernes al Barça en la novena jornada de la fase regular de la Euroliga y lo hará tras haber perdido ya dos encuentros esta campaña ante el equipo catalán y con el objetivo de lograr un triunfo que le mantenga en la zona alta de la clasificación.

El conjunto valenciano llega a esta cita después de haber dado la sorpresa y haber derrotado este martes al Fenerbahce en el Roig Arena en un encuentro en el que, primero, supo dominar al equipo turco pese a moverse el choque en un escenario de menos puntos de los que suele anotar y, después, tuvo el carácter para aguantar la presión de un poderoso rival que se llegó a poner por delante a falta de menos de tres minutos.

Este triunfo, por el potencial del rival y el guión del choque, deben reforzar la confianza del equipo de Xavi Albert en sus opciones de cara a una cita en la que puede acusar las dos derrotas previas ante el conjunto que dirige Aleksander Sekulic.

Cómo y dónde ver el FC Barcelona - Valencia Basket de Euroliga

El primer equipo masculino de Valencia Basket afronta su segundo partido de la semana en la EuroLeague visitando la pista del FC Barcelona (martes 30, 20:30h, Palau Blaugrana, Movistar+ Baloncesto) en un partido correspondiente a la jornada 9 de la máxima competición continental. Después de conseguir por primera vez empezar este torneo con tres triunfos como visitante, el equipo taronja pone a prueba su buena dinámica de resultados (cuatro triunfos consecutivos) con la posibilidad de reescribir sus registros como visitante en la EuroLeague aunque lo hace contra uno de los rivales y en uno de los escenarios menos propicios atendiendo a los precedentes: Valencia Basket nunca ha ganado en el Palau Blaugrana en esta competición, ha perdido sus últimos cinco partidos ante este rival en este torneo y el FC Barcelona es el rival contra el que peor porcentaje de victorias tiene en la Euroliga. Los dos precedentes de este curso, en la Supercopa y la Liga Endesa, también cayeron de lado catalán en partidos decididos en los últimos compases. En un enfrentamiento entre dos de los ataques más eficaces de la competición, bajar la eficacia del equipo que mejor tira de dos en el torneo y la lucha bajo los aros se perfilan como aspectos decisivos. Con las bajas confirmadas de Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo), el técnico Xavi Albert ha desplazado para la gira de dos partidos en Barcelona y Andorra a los trece jugadores que tiene disponibles. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la EuroLeague, con un balance de 6-2.