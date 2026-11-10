Valencia Basket tendrá una plaza fija en la Euroliga

David Torres Valencia, 10 NOV 2026 - 12:13h.

Valencia Basket se trae de Milán su séptima y trabajada victoria (73-84)

Se decidirá en la próxima reunión de la competición, que pasará a tener 24 equipos y jugarse en dos conferencias

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Valencia Basket tendrá plaza en la Euroliga, tal y como ha avanzado La Gazzetta dello Sport. Falta hacerla oficial, pero la decisión era un secreto a voces después de que el club que preside Juan Roig se consolidara como uno de los principales aspirantes a franquicia fija de la competición, tal y como ha afirmado el director general de la competición, Chus Bueno, en una entrevista en la que ha destacado que el club taronja ‘lo tiene todo’ para dar ese paso en el nuevo modelo de la liga continental. Ahora ese paso está dado y el conjunto Taronja será uno de los grandes del baloncesto europeo por derecho propio.

Chus Bueno explica los motivos por los que ha sido elegido

Bueno explicó los motivos por lo que el conjunto valenciano finalmente será uno de los elegidos. Cuenta con "uno de los dos o tres mejores pabellones de la competición, si no es el mejor", y "lleva 12 o 13 temporadas con nosotros y ha aportado mucho al crecimiento de la Euroliga". Para el ejecutivo, ese recorrido continuado refuerza el peso del proyecto y su encaje en la élite europea.

Además de la infraestructura, el rendimiento deportivo reciente del Valencia Basket y la solidez de su estructura son claves. No en vano, el año pasado jugó la Final Four, lo está haciendo muy bien a nivel de infraestructuras y, en cuanto a la propiedad, es suficientemente fuerte con Juan Roig como para dar la tranquilidad financiera que precisa una competición como esta.

Falta hacerlo oficial: Valencia Basket, París, Dubái, Roma, Hapoel y PAOK

La decisión final sobre las nuevas franquicias corresponderá a los 13 clubes propietarios de la Euroliga, que han visto que el Valencia Basket es un ejemplo de club, con una afición fantástica que llena el campo todos los partidos. Y es que, la candidatura valenciana apenas tenía algún punto débil.

Y es que, la Euroliga prepara una profunda reestructuración de cara a la próxima temporada y el Valencia Basket figura entre los seis clubes elegidos para convertirse en franquicia de la competición, según la citada información de La Gazzetta dello Sport. El nuevo modelo contempla ampliar la Euroliga de 20 a 24 equipos y conceder licencias permanentes a Valencia Basket, París, Dubái, Roma, Hapoel y PAOK. Para obtener ese estatus, los clubes deberán abonar una cuota de entrada de entre 50 y 90 millones de euros. La propuesta deberá ser aprobada por los 13 clubes accionistas en una reunión prevista para finales de noviembre.

Para obtener ese estatus, los clubes deberán abonar una cuota de entrada de entre 50 y 90 millones de euros.

El plan también contempla cuatro invitaciones de tres temporadas para Partizán, Estrella Roja, Virtus de Bolonia y Nápoles, además de las dos plazas reservadas para equipos procedentes de la Eurocup. El objetivo de la Euroliga es alcanzar los 28 participantes en una segunda fase de expansión prevista para 2030, convirtiendo a los nuevos clubes en franquicias con derechos permanentes. Según el diario italiano, la operación permitiría recaudar unos 400 millones de euros para los actuales accionistas. Un movimiento con el que la Euroliga también responde al interés de la NBA por desembarcar en el baloncesto europeo.