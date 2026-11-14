David Torres 14 NOV 2026 - 19:19h.

Valencia Basket apabulla al Bayern de Múnich en el Roig Arena y firma su mejor arranque en la Euroliga (102-87)

El Valencia Basket llega como líder de la Euroliga por segunda vez en su historia

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ValenciaEl Valencia Basket recibe este domingo en el Roig Arena al Leyma Coruña en un encuentro en el que el equipo de Xavi Albert tratará de enlazar su quinta victoria seguida en la Liga Endesa ante un rival recién ascendido a la ACB que le visita después de haber encadenado dos triunfos seguidos, su mejor racha del curso. El conjunto valenciano afronta este encuentro tras haber superado el jueves en ese mismo escenario al Bayern Múnich en la Euroliga, una victoria que le ha permitido encaramarse a la primera posición de la clasificación del torneo europeo, algo que solo había pasado una vez en la historia.

El equipo que dirige Xavi Albert tiene un balance de ocho victorias y tres derrotas, el mismo que tienen el Panathinaikos, el Olympiacos y el Barça, pero está por delante de los tres al tener un mejor 'basket average', la diferencia entre los puntos anotados y los recibidos.

En la competición doméstica, tras haber arrancado con dos derrotas en los tres primeros partidos, el Valencia ha enlazado ahora cuatro triunfos, los logrados ante el UCAM Murcia, el Kosner Baskonia, el MoraBanc Andorra y el San Pablo Burgos, en cuya pista ganó en la última jornada tras rehacerse en la segunda parte de su mala primera mitad.

¿Cómo y dónde ver el Valencia Basket - Leyma Coruña?

El primer equipo masculino de Valencia Basket vuelve a jugar un partido de Liga Endesa como local tres semanas después de su último partido en casa de competición nacional para recibir por primera vez en el Roig Arena al Leyma Coruña (domingo 15, 12:00h, Roig Arena, DAZN/ Movistar+/ Orange/ VodafoneTV/ TVG) en un partido correspondiente a la jornada 9 de la acb. El equipo taronja tratará de mantener abierta su buena dinámica en competición nacional en un partido que supondrá el inicio de una recta de cinco partidos en diez días antes del parón para los partidos de selecciones. Para ello necesitará mantener su alto nivel de cuidado de la pelota ante el oponente que más pérdidas provoca a sus rivales y proteger los rechaces bajo su aro frente a un equipo que está entre los mejores de la Liga Endesa en porcentaje de rebote ofensivo. Para esa tarea, el equipo taronja recupera a Mo Gueye, que ya dispuso de algunos minutos en el partido del jueves, aunque mantendrá las ausencias de Nate Reuvers (pie izquierdo) y Nikola Mirotic (aductor izquierdo). Uno de los jugadores no formativos no se podrá alinear en este encuentro y el escolta Lucas Marí entrará en la convocatoria. Valencia Basket ocupa actualmente la segunda posición en la Liga Endesa, con un balance de 5-2.