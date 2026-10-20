Julián Álvarez y Jonathan David, pareja de atacantes

Rivales del Atlético en Champions: calendario, fechas y horarios

Compartir







Alineaciones confirmadas en el MHP Arena. El Atlético de Madrid visita al VfB Stuttgart en la tercera jornada de la Champions League con el objetivo de sumar su segundo triunfo consecutivo en la máxima competición europea y el séptimo entre todas las competiciones. En frente tendrá a un equipo en racha, pues los alemanes han logrado dos victorias en sus dos primeros encuentros de la Fase Liga.

Once del Stuttgart: bajas y novedades.

Sebastián Hoeneb, técnico del cuadro alemán, no puede contar este martes con Justin Diehl ni Tiago Tomás, que están lesionados.

El Stuttgart sale de inicio con Seimen; Vagnoman, Chabot, Hendriks, Mittelstadt; Promel, Stiller; Leweling, El Khannouss, Fuhrich; y Undav.

En el banquillo del equipo germano estarán Bredlow, Funk, Al-Dakhil, Demirovic, Jaquez, Atakan Karazor, Pejcinovic, Assignon, Nartey, Jeltsch y Sauer.

PUEDE INTERESARTE Bombazo en las alineaciones del PSG-Barcelona

Once del Atlético de Madrid: bajas y novedades

Diego Pablo Simeone no puede contar este martes con Cuti Romero ni Koke, que se quedaron fuera de la convocatoria por distintas lesiones. Como era de esperar, el técnico ha introducido varias novedades respecto al once ante el Espanyol del pasado sábado, entre las que destacan una doble pareja de ataque formada por Julián Álvarez y Jonathan David.

Será la tercera titularidad para Julián esta temporada. Y las tres, curiosamente, en la Champions League. Eso sí, será la primera vez que comparta ataque con Jonathan David, quien se afianza cada vez más como titular por méritos propios. Como gran novedad, destaca la ausencia de Kang In Lee, que arrancará en el banquillo.

Así pues, el Atlético sale de inicio con Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Hjulmand, Pablo Barrios, Baena; Julián Álvarez y Jonathan David.

En el banquillo rojiblanco estarán de inicio Musso, Obed Vargas, Mendoza, Cardoso, Kang In lee, Sorloth, Lookman, Arnau Ortiz, Le Normand, Lituba, Dani Martínez y Castillo.