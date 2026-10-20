El central del Atlético reclamó un penalti a los 84 minutos de partido

Simeone admite lo de Hjulmand y explica el cambio final de Sorloth

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El Atlético de Madrid ha logrado este martes, en su visita al VfB Stuttgart, un valioso empate en la tercera jornada de la Champions League teniendo en cuenta el contexto. Un contexto en el que los alemanes pasaron por encima de los rojiblancos durante la primera mitad, en el que hubo una gran reacción con gol de Julián Álvarez en la segunda y que estuvo marcado durante la última media hora por la roja directa a Hjulmand tras una entrada temeraria a ras de césped.

Aún así, pese a la inferioridad, el Atlético aguantó bien en el tramo final. E incluso pudo tener la oportunidad de llevarse el partido si el colegiado, Serdar Gözübüyük, o el VAR hubieran visto un pisotón de Lorenz Assignon a David Hancko dentro del área alemana durante los últimos minutos de encuentro. Una acción que, además, no tuvo ni una sola repetición pese a las protestas tanto del central como del banquillo rojiblanco.

La acción ocurrió a los 84 minutos, con 1-1 en el marcador y cuando el Atlético ya tenía diez jugadores sobre el campo y gozaba de un córner a favor. Los centrales subieron a rematar, como suele ser habitual, y Hancko peinó el esférico en el primer palo. El caso es que justo antes de saltar, Assignon le pisó el talón, justo por detrás, lo que hizo que acabara por los suelos.

La jugada prosiguió y el Stuttgart lanzó el contragolpe, frenado con un gran repliegue de Giuliano Simeone. Hancko se quedó tendido en el área y el banquillo del Atlético reclamó penalti, pero ni el colegiado ni el VAR decidieron intervenir. Además, la realización televisiva, por parte de la televisión alemana, no puso ni una repetición de la acción, que acabó en amarilla a Simeone por las protestas.

El propio Cholo habló al respecto tras el encuentro: "Me gritan que es penalti, pero estoy lejos y la verdad es que no la vi".

Mucho más contundente fue Grimaldo, cuestionado por el mismo tema, en zona mixta: "Fue un penalti claro. No entiendo por qué el VAR interviene en algunas situaciones pero no en otras. Son cosas que simplemente no puedo entender. Todos los que lo vieron por televisión pudieron verlo claramente. Fue un penalti evidente, y no hace mucho, nos pitaron uno similar en nuestra contra".