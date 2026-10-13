La Romareda no estará lista para el inicio de la temporada 2027/2028

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El nuevo estadio del Real Zaragoza no estará listo en verano de 2027. Natalia Chueca, alcaldesa de la ciudad, confirmó este lunes el retraso en las obras de la Nueva Romareda, cuyo objetivo inicial era estar completamente terminado el próximo mes de mayo tras dos temporadas completas jugando en el estadio modular. Este retraso supone un revés importante para el club blanquillo, que tendrá que arrancar también el próximo curso en el recinto ubicado en la Expo.

"No creo que esté para octubre de 2027. No sabemos exactamente, estamos en una obra muy compleja, mes arriba o mes abajo. Está comprometido dentro de esa temporada", respondió Natalia Chueca cuando le preguntaron en sendas entrevista en El Heraldo y El Periódico de Aragón.

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Según explica la alcaldesa, las olas de calor son uno de los principales motivos que han retrasado las obras de construcción del nuevo recinto, que se está levantando en la misma ubicación en el que estaba la vieja Romareda, que fue completamente derribada hace ya más de un año. Ahora, Chueca apunta a "finales de 2027" como fecha clave, sin especificar en qué mes exacto podrían estar acabadas.

A su vez, se marca como objetivo tenerlo listo "un año antes del Mundial", que se celebrará en 2030, frase esta última que invita a la preocupación, pues la distancia temporal entre finales de 2027 y verano de 2029 es más que evidente.

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Así van las obras de la Nueva Romareda

Cabe recordar que la primera grada en ser demolida fue la de Gol Sur, en verano de 2024. El Real Zaragoza aún disputó todo el curso 2024/2025 en su viejo recinto hasta que en verano de 2025 se llevó a cabo la demolición total del estadio. Esto provocó que el club, por entonces aún en Segunda División, se tuviera que mudar a un estadio modular construido en la explanada de la Expo en tiempo récord: se levantó en solo cuatro meses.

En su primer curso allí, acabó desciendo a Primera RFEF, categoría que lidera actualmente en el grupo 2. La idea era regresar la próxima temporada al nuevo estadio, pero la inauguración se llevará a cabo más tarde de lo previsto. Esto supone un grave contratiempo para el club, ya que arrancarán el próximo ejercicio aún en el estadio modular y, muy probablemente, sin saber la fecha exacta de su traslado, con todo lo que esto supone para la campaña de abonados.

De momento, tal y como repasa la cuenta @ObrasRomareda, el nuevo estadio del Zaragoza sigue cogiendo forma. La grada de Gol Sur está totalmente levantada y la de Gol Norte también ha alcanzado su cota más alta. Las laterales aún llevan algo más de retraso. Una vez que estén concluidas las gradas, habrá que llevar a cabo el montaje de la cubierta, que se demorará durante varios meses. De momento, en el consistorio ya han avisado de que hasta finales de 2027, como mínimo, no estará todo listo.