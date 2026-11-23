Fran Duarte Madrid, 23 NOV 2026 - 10:38h.

La candidata de Junts es una culé confesa y su sueño sería ver a la selecció compitiendo por títulos oficiales y siendo reconocida en todo el mundo

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Queda solo una semana para las elecciones generales al Gobierno y como es natural en tiempo de campaña los candidatos de las diferentes fuerzas políticas están dando entrevistas en los medios de comunicación. Una de las últimas en hablar ha sido Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso y número 1 de la lista de Barcelona en las elecciones, para hablar de deporte y poner en valor a los deportistas catalanes.

La portavoz de Junts ha concedido una entrevista en el diario Sport con motivo de la campaña electoral en la que ha repasado su pasado como futbolista y ha elogiado la gran aportación de los deportistas catalanes para cosechar los éxitos en el deporte español. Entre muchas cosas, Miriam confiesa que siempre ha sido muy culé a pesar de que su padre era del Espanyol “por llevar la contraria”. También siente simpatía por el Girona y por eso condena que estos equipos sean los que peor reciben en otros sitios de España cuando salen de Cataluña. “Somos una sociedad que estamos trabajando como nadie, aportando un montón de impuestos... Todo eso no lo hacen porque seamos de derechas o seamos de izquierdas, sino porque somos catalanes”, denuncia Nogueras. “Y al final ves que estamos en las elecciones y los partidos españoles solo hablan de Catalunya, en elecciones, para tirarse los trastos a la cabeza como bandera electoralista. Eso es así y es absolutamente intolerable. Por eso siempre decimos: si no nos defendemos nosotros, no nos defenderá nadie. Y esto también es muy futbolero. Estas ganas de batallarlo todo, de marcar goles allí en Madrid... Les hemos metido muchos goles en esta legislatura. Y acabamos la legislatura con un Catalunya 7, Madrid 0. Pero bueno, sí, es terrible. Terrible tenerlo que sufrir. Que niños vayan a ver partidos fuera y los tengan que pegar y detener porque llevan una bandera que no les gusta a ellos... En cualquier otro país de la Unión Europea sería muy sancionable y, desgraciadamente, aquí no lo es”.

Miriam Nogueras y su sueño de una selección catalana llena de culés

Lo sorprendente ha sido su confesión de que se alegró “cero” del triunfo español en el Mundial de Estados Unidos. Nogueras defiende el futuro de una selección catalana que compita oficialmente en Mundiales y Eurocopas y sueña con una final del Mundial en Barcelona con la selección catalana de finalista. “Estoy convencida de que, si hubiese selecció catalana, llegaríamos a la final de muchos Mundiales”. Una selección catalana oficial, reconocida y poblada de jugadores del Barça para “ganar Mundiales”.