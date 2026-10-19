El analista arbitral valora las opciones del Comité para dirigir en el Camp Nou

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El Clásico está a la vuelta de la esquina. El FC Barcelona y el Real Madrid se verán las caras el próximo domingo en el Camp Nou tras jugar entre semana duelos importantes de Champions League. Lo harán tras varias jornadas marcadas por la polémica arbitral, especialmente en clave madridista, donde se han mostrado más que enfadados por algunas decisiones que consideran injustas, al menos hasta el partido del domingo ante el Sevilla FC.

En clave arbitral, la pregunta que se hacen mucho es evidente: ¿quién dirigirá el Clásico? De momento, Mr. Asubío ha analizado en ElDesmarque las distintas opciones, ejerciendo de presidente del CTA y dando el que, a su criterio, sería la mejor opción para impartir justicia. Además, ha aprovechado para dejar claro que "ni Hernández Hernández ni Alberola Rojas" estarán en el Camp Nou.

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"Para mí, Sánchez Martínez sería mi candidato número uno. El colegiado murciano cuenta con una amplia experiencia en este tipo de encuentros, con siete clásicos dirigidos a sus espaldas, cuatro victorias del Barça y tres de Real Madrid. Es un árbitro que sabe gestionar estos partidos de máxima exigencia", ha expresado.

Según Mr. Asubío, Sánchez Martínez es "un colegiado con personalidad, que sabe cuándo intervenir, cuándo cortar, cuándo debe mostrarse tajante. Además, aunque no es especialmente proclive hablar durante los encuentros, tiene la capacidad de dialogar con los capitanes cuando la situación lo requiere. Otro aspecto que considero relevante es que hay que remontarse bastante tiempo atrás para encontrar alguna gran polémica arbitral protagonizada por él", ha contado en ElDesmarque.

En cualquier caos, el analista arbitral ha querido dejar claro que "no estoy diciendo que vaya a ser elegido por la comisión arbitral" y que no dispone de esa información. "Sin embargo, si tuviera que ponerme en la piel de quienes deben escoger entre los 20 árbitros de Primera División, para mí, José María Sánchez Martínez, sin duda, sería mi primera opción para dirigir el partido más importante de la temporada hasta el momento", agregó.

Además, ha insistido en que "ni Hernández Hernández, como dijeron unos, ni Javier Alberola, como dijeron otros", serán el árbitro del Clásico. Un árbitro que, en teoría, se anunciará de manera oficial el sábado a mediodía.