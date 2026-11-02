Debutó hace un mes y no había perdido ningún partido

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Un mes y seis partidos. Ese es el tiempo que ha durado Paco Jémez en el Raja de Casablanca, que ha anunciado este lunes por la tarde la destitución del técnico. El español llegó a la entidad marroquí el 1 de septiembre, pero no debutó hasta el 3 de octubre. Tras seis encuentros, ya ha perdido su puesto.

En un comunicado, el club marroquí explicó que esta decisión se tomó "tras una evaluación exhaustiva" de la situación deportiva del equipo y que los resultados obtenidos y la calidad del juego "no estaban a la alturas de las expectativas".

"Tras estudiar y evaluar la etapa anterior, la comisión deportiva consideró que introducir un cambio al frente del cuerpo técnico se había convertido en una necesidad para dar un nuevo impulso al equipo", han publicado.

Durante este tiempo, Jémez ha logrado sólo dos victorias en seis encuentros, aunque los cuatro partidos restantes se saldaron con empates y no llegó a sufrir ninguna derrota.