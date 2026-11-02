Doblete del madrileño y triunfo del Real Valladolid en el José Zorrilla

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279 días. Ese es el tiempo que llevaba Álvaro Morata sin celebrar un gol. El delantero llegó el pasado mes de agosto al CD Leganés procedente del Como, pero todavía no había podido estrenarse de cara a gol. La ilusión se había transformado en decepción, pues estaba lejos de mostrar su mejor versión e incluso acabó expulsado hace tres jornadas. Este lunes, en cambio, ha puesto fin a esa racha marcando dos goles... para acabar perdiendo 4-3 ante el Real Valladolid.

Morata partió como suplente en el José Zorrilla. Entró al campo a los 55 minutos, con 4-1 en el marcador a favor del cuadro pucelano en un duelo que parecía prácticamente sentenciado. Pero el madrileño, por fin, dejó atrás los fantasmas del pasado y anotó dos tantos en el tramo final.

A los 68 minutos, recibió un pase de Sancris en la esquina del área, avanzó y, aunque estuvo algo lento a la hora de armar el disparo, acabó firmando el 4-2 con un zurdazo algo escorado. A los 92 minutos, aprovechó un toque sutil de Unax dentro del área para ponerla con la derecha en el fondo de la portería.

Un doblete insuficiente, eso sí, pues el colegiado había añadido 4 minutos y el partido acabó 4-3 a favor del Real Valladolid, alargando aún más la terrible racha negativa de un Leganés que suma 1 punto de los últimos 18 en juego y que se queda al borde de los puestos de descenso.

Cuánto llevaba Álvaro Morata sin marcar un gol

Los dos tantos del madrileño no sirvieron para nada desde lo colectivo, pero puede que sí desde el punto de vista individual. Y es que Morata llevaba 279 días sin marcar un gol en partido oficial. Fue con el Como, el 27 de enero de 2026, ante la Fiorentina en un partido que acabó 1-3 para los suyos en octavos de final de la Coppa de Italia.

Fue su único gol en toda la temporada con el Como, que este mismo verano se vio obligado a pagar 12 millones de euros de la cláusula de compra que tenía pactada con el AC Milan antes de cederle al Leganés.

Su penúltimo gol hasta ahora databa de la temporada 2024/2025, cuando jugaba en las filas del Galatasaray, donde sí consiguió buenas cifras. Fue el 24 de mayo de 2025, ante el Göztepe, cuando anotó el 0-2 definitivo en el tiempo de añadido. Ese había sido, a su vez, su último gol en competición liguera... hasta ahora.