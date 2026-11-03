El Chiringuito repasa lo sucedido en Tenerife

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Marcos Benito da la última hora de Jesús de Miguel. El jugador del CD Tenerife se desplomó en el partido ante el FC Andorra tras una dura entrada de Jesús Owono que le hizo perder el conocimiento. Tal y como contó el propio club, sufrió una parada cardiorrespiratoria. El periodista de El Chiringuito ha dado algunos detalles de la situación y admite que es "muy duro" todo lo que está sucediendo en un inicio de programa marcado por la tristeza.

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