El jugador, lejos de regresar al Barça pese a su deseo de volver a Europa

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El futuro de Joao Félix, casi cerrado. El portugués ha admitido en las últimas semanas su deseo por regresar a Europa, pero en Arabia Saudí están dispuestos a mantenerle como una de las grandes estrellas de la competición. Pese a que su contrato con el Al-Nasrr acaba a final de temporada, la idea del club es prolongarlo durante dos años más.

Y es que según informan desde el país árabe, el Al-Nassr ya ha tomado la decisión de activar la cláusula de renovación que estipula el contrato de Joao Félix para ampliar su contrato dos años más, hasta 2029. Para ello, lo único que tendría que hacer es pagar 20 millones de euros más al Chelsea FC, cifra que estaba pactada desde el momento en el que se produjo su traspaso.

Joao llegó a Arabia en verano de 2025 procedente del Chelsea y el Al-Nassr pagó entonces sólo 35 millones de euros por su fichaje. El luso firmó un contrato de dos temporadas, pero en el contrato se estipulaba una cláusula de renovación que podía ejecutar el club a cambio de pagar 20 millones más, por lo que en Stamford Bridge se embolsarán un total de 55 millones.

El sueldo de Joao Félix y su regreso a Europa

Esta cláusula desactivaría por completo la opción de Joao de regresar al fútbol europeo, tal y como él desveló hace apenas unas semanas: "A final de temporada tendré 27 años y tengo en mente regresar a Europa, aunque tal vez no de inmediato. No sé si será al final de esta temporada o al final de la próxima, pero quiero volver a Europa, jugar de nuevo en la Champions y enfrentarme a los mejores equipos del mundo", dijo en una entrevista con As.

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Desde entonces, se había especulado incluso con un posible regreso al Barcelona, donde ya jugó cedido durante una campaña, sobre todo por el hecho de que podría llegar con la carta de libertad. Ahora, en cambio, esta cláusula de renovación parece frenar por completo su regreso al viejo continente y confirmar una continuidad en Arabia Saudí que le hará aún más millonario, ya que su salario se elevaría hasta los 12 millones por temporada.