Juan Pérez 28 NOV 2026 - 08:04h.

Una reestructuración

El primer pase de touchdown de Fernando Mendoza, una genialidad de 68 yardas

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El Monte MVP que crean cada semana Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback vuelve a dar un giro en la clasificación. El denominador común con los jugadores más cercanos a ser el 'Most Valuable Player' aparece en los quince nombres que los dos presentadores dan en La Escalada de Ponseti después de una semana donde Patrick Mahomes y Brock Purdy dan un salto más hacia la élite más absoluta a las puertas de una jornada histórica en Acción de Gracias.

Campamento base

La primera parada del viaje deja a Trevor Lawrence, James Cook, Ja'Marr Chase y Caleb Williams. La gran sorpresa de la semana es Ceedee Lamb, receptor de los Cowboys, que entra por primera vez en la lista para colarse entre los mejores después de dejar un rastro con varias semanas estelares. Viene de hacer dos partidazos seguidos alimentando el ataque de Dallas, por lo que se cuela en lo más alto.

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Refugio

El siguiente escalón vuelve a tener a alguno de los nombres más relevantes, con un denominador común con respecto al campamento base porque tres se mantienen y llega un nuevo integrante. Jared Goff, Jordan Love, Christian McCaffrey vuelven a demostrar que están entre los mejores, y Dak Prescott se cuela en el top, ya que su ataque ha metido 91 puntos en dos semanas.

Ascenso

Patrick Mahomes se vuelve a poner serio y entra en la parte noble de la clasificación junto a los dos mejores jugadores ofensivos de la temporada en el top 6. El propio Sagasti cree que tanto Gibbs como Jaxon Smith-Njigba están para ganar el premio ex-aequo, y mientras tanto sus equipos optan a todo gracias a ellos.

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Cumbre

El nivel de Josh Allen es exultante y lo demuestra todas las semanas, y Joe Burrow sigue siendo el favorito, pero la realidad es que esta semana hay alguien que merece el primer puesto, por lo que los dos quarterbacks se mantienen en el podio. Si tienen un cierre extraordinario, cualquiera puede ganar el MVP esta temporada.

Cima

Brock Purdy viene de hacer un auténtico partidazo en México y por eso da un salto al primer puesto para consolidar no solo su nivel, sino el de todos los 49ers. Ponseti lo veo claro: "esta semana hemos subido al chaval, que hizo un partidazo en México. Los 3 touchdown de pase frente a los Vikings es una locura, sobre todo porque hasta ahora habían recibido solo 6 en toda la temporada", un cierre de fiesta que deja pendiente a muchos seguidores para lo que está por venir hasta febrero.