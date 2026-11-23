Juan Pérez 23 NOV 2026 - 02:27h.

La victoria ante los Raiders les deja el mismo récord que los Chiefs en la división

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Denver Broncos eleva su suelo una semana más en la NFL tras una undécima jornada donde vuelven a igualar a los Chiefs en la AFC Norte después de una seria victoria ante Las Vegas Raiders (38-24). El equipo liderado habitualmente por Bo Nix le ha dejado paso al estruendo de un rookie para dominar el partido, la carrera y quizás el futuro frente a un Fernando Mendoza que sigue cocinando a fuego lento su estela de estrella en la máxima competición.

El legado de los jóvenes parece remarcar la undécima jornada de la NFL con nombres propios como el de Jonah Coleman y Fernando Mendoza, en distintos bandos. La victoria de los Broncos frente a los Raiders es meritoria y parte fundamentalmente del running back rookie, y es que Coleman ha logrado tres touchdowns, más de 100 yardas de carrera y se ha colocado como una de las revelaciones de la temporada.

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Su carrera le ha cambiado la cara al equipo ofreciéndole un nivel que no tenía, una solución a las alternativas que tenía Bo Nix y al propio quarterback, y además ha brillado como nadie en el partido. La consistencia de su carrera supone un salto de calidad para la ofensiva terrestre de los Broncos, porque se ha abonado desde el inicio del partido al primer down. Y a pesar de una siesta puntual, el equipo ha despertado al final del tercer cuarto para detener la sangría de los Raiders, hacer su mejor drive y dominar el partido.

Del valor de Mendoza a los errores lógicos

El segundo partido de Fernando Mendoza como titular en la NFL deja algunas pegas pero sobre todo muchas buenas noticias, tanto por su capacidad para correr como para leer jugadas sin perder los nervios. Su soltura y su brazo están por encima de fallos puntuales, lógicos de su edad y de su inexperiencia, pero sus dos pases de touchdowns y su valentía le dan un lugar especial en la liga.

La Raider Nation sabe que tiene quarterback para rato a pesar de haber perdido a Kirk Cousins, y es que es lógico haberle entregado la brújula a este chaval que por primera vez ha conectado con Ashton Jeanty para una anotación. Mendoza ha ido de menos a más, cada vez más enchufado. Ha sabido ceder a la carrera y aparecer en momentos importantes del drive, pero ha sufrido mucho en los primeros drives. Ha estado muy presionado y sobre todo ha dejado jugadas muy inteligentes como el hand-off del tercer cuarto, uno de tantos ejemplos de lo que puede ofrecer en su carrera venidera.