Juan Pérez 23 NOV 2026 - 00:04h.

Ashton Jeanty logra la anotación tras una carrera excepcional

El contrato millonario de Fernando Mendoza como pick 1 del Draft de la NFL

Compartir







La undécima semana de la NFL retransmitida en Mediaset enfrenta a dos polos opuestos con rachas enfrentadas en un equipo por desarrollar y un aspirante a dar la sorpresa en playoffs en el Las Vegas Raiders - Denver Broncos. La sorprendente salida de Kirk Cousins a los Vikings le deja vía libre a Fernando Mendoza para ser la brújula de la franquicia con su segunda titularidad tras ser elegido en el draft, y lo hace a lo grande con un crecimiento exponencial como demuestra su primer pase de touchdown.

La inercia de los Raiders para el resto de la temporada no va hacia los playoffs a pesar de que una victoria ante Broncos podría colocarles en la carrera. El fin de la salida de Cousins pone un reto mucho mayor, darle continuidad a Fernando Mendoza en la élite para hacerse con el equipo y llevarlos al siguiente nivel en los próximos años, sobre todo porque el reloj de arena de muchos quarterbacks salta en su tercera temporada.

Por eso la consecución de un espectacular pase de touchdown de nada más y nada menos que 68 yardas a Ashton Jeanty es una puerta de entrada excelente para demostrar el potencial. Y no deja de ser nada más que eso, una posibilidad de lo que puede llegar a ser, porque la jugada es magistral dentro de un partido muy complicado donde hasta ahora está sufriendo mucho para sacar adelante los drives ante la defensa de los Broncos.

En un duelo divisional fundamental para Denver, que busca su sexta victoria consecutiva, Fernando Mendoza ha salido indemne en algunas jugadas hasta dar con su running back. Mendoza tiene 23 años y Jeanty solo 22, por lo que esta conexión es parte de lo que puede significar el futuro de la franquicia en el próximo lustro si todo funciona como desean en Las Vegas.