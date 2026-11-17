Juan Pérez 17 NOV 2026 - 11:21h.

Broncos, Vikings y 49ers, cualquiera de ellos podría optar al anillo

La genialidad de Prescott y Pickens, un cañón de 35 yardas convertido en touchdown

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La demostración de poder de San Francisco 49ers la pasada jornada ante los Cowboys en el partido retransmitido en Mediaset empuja lo suficiente como para soñar al anillo...hasta el punto de repetir la experiencia. La sobredosis de fútbol americano que despliegan tanto su ataque como su defensa les coloca como favoritos, y esta semana vuelven al prime time junto a otro partido donde una de las jóvenes promesas de la NFL como lo es Fernando Mendoza se verá las caras ante una de las defensas más férreas de la competición.

Raiders - Broncos

El despertar del número uno del draft llegó la semana pasada, y es que la salida de Kirk Cousins de Las Vegas Raiders le da el espacio a Fernando Mendoza para ser titular y demostrar todo su potencial. Después de lograr su primer quarterback en su estreno como titular, ahora tiene por delante media temporada para curtirse ante la élite, y lo tiene difícil porque una de las mejores defensas de la temporada se lo va a poner imposible. Los Broncos vienen de descansar y van a preparar el duelo divisional a lo grande para intentar quitarle el liderato a los Chiefs.

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Hora y día : El duelo entre Las Vegas Raiders y Denver Broncos de la undécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 22 de noviembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la undécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity.

Vikings - 49ers

Precisamente Kirk Cousins estará en Mediaset algo más tarde, porque el choque de Cuatro mostrará su segundo partido en los Vikings, que le recuperan para la causa ante la necesidad urgente de un quarterback. En Minnesota tenían la mejor defensa de la NFL, pero el mariscal no funcionaba...y ahora llega un viejo conocido para demostrar si tienen la capacidad de colarse entre los candidatos a la Super Bowl. Delante está el jefe final: los 49ers. Purdy, McCarthy y Kittle están imparables, y a día de hoy son el equipo más completo de la liga.

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