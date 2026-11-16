Los 49ers ganan el clásico a los Cowboys, lluvia de puntos y candidatura a la Super Bowl

Juan Pérez 16 NOV 2026 - 03:54h.

Purdy y McCaffrey lideraron el encuentro en los momentos claves

La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL

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Los 86 puntos dibujados entre San Francisco 49ers y Dallas Cowboys son una demostración de poder que escala desde un clásico que viaja desde el 82, época donde ambas franquicias reflejaron su poder en la NFL. Aquella jugada maestra de Joe Montana que cambió la historia de los 49ers vuelve vuelve siempre a la mente de los aficionados de ambas franquicias con cada enfrentamiento, y este partidazo hace honor a aquello más allá de la puntuación.

El equipo liderado por Brock Purdy, Christian McCaffrey y George Kittle tiene los mimbres para volver a construir una dinastía como la que entonces le ganó en el último segundo a los Cowboys en esa Final de Conferencia. The Catch es un mito viviente, pero también lo puede ser este equipo si consigue la consistencia de un ataque temible como pocos en la NFL tal y como han contado en la retransmisión en Mediaset Infinity el equipo compuesto por Iker Sagasti, Aitor Manzano, Luis Jones y Mariano Sinito.

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La consistencia en los drives de los 49ers desde el inicio marcó un partido lleno de puntos donde los ataques dominaron desde el principio, y era lógico porque ambos bloques estaban entre los más anotadores de la competición. Desde ahí el dominio primero del juego aéreo de Brock Purdy y posteriormente el espacio para la confianza en la carrera de McCaffrey marcó por completo el choque, a pesar de que los Cowboys nunca se terminaron de rendir.

La aparición de un veterano como Deebo Samuels junto a la pizarra de Kyle Shanahan redescubrió no solo la artillería de uno de los favoritos al Vince Lombardi, sino sus posibilidades. Porque fueron muy regulares durante todo el partido en ataque, desde el primer drive convertido a la ausencia de pérdidas más allá de los buenos momentos de la defensa de Dallas.

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A pesar de la diferencia en el marcador, en Dallas nunca dejaron de lado el partido gracias a la confianza de Prescott en su juego aéreo, porque hasta cuatro receptores tomaron partido en jugadas importantes para apretar el choque en los últimos minutos. Y más allá de CeeDee Lamb, el partido se fue al último segundo con una opción de levantar una remontada épica que no llegó por la falta de puntería en los field goals durante el enfrentamiento. Un punto y aparte que deja a los 49ers con ocho victorias y una derrota ante un escenario ideal para soñar con esa dinastía de cara a febrero.