Joe Burrow da un recital histórico en la paliza de los Bengals sobre los Steelers

Fran Duarte Madrid, 16 NOV 2026 - 07:59h.

La demostración de que Joe Burrow merece el MVP de la temporada: cuatro pases para humillar a los Steelers

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En una actuación que consolida su candidatura al MVP, Joe Burrow demostró esta madrugada ser el dueño absoluto del emparrillado. Los Cincinnati Bengals aplastaron a los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers en un encuentro donde el mariscal de campo de Cincinnati impartió una verdadera clase de fútbol americano, lanzando cuatro pases de touchdown que desarticularon por completo a la defensiva rival.

Desde los primeros compases del partido, Burrow jugó a placer y con una calma pasmosa dentro de la bolsa de protección. Sus números antes del descanso ya eran de escándalo: 245 yardas por aire y dos pases de anotación, conectando con gran frialdad con sus receptores y demostrando una capacidad única para congelar a los defensores.

La exhibición no se detuvo en la segunda mitad. Burrow continuó su dominio con un tercer pase a las diagonales y culminó su obra maestra con un espectacular cuarto touchdown. En esta última jugada, Burrow dispuso de más de seis segundos de protección, moviéndose con total libertad antes de encontrar a su compañero.

El marcador de 31-3 que reflejaba la pantalla tras el punto extra es el fiel testimonio de un correctivo histórico. Mientras los Steelers se quedaron sin respuestas, Burrow dejó claro que su nivel en esta temporada roza la perfección, firmando una de las actuaciones individuales más impresionantes del año.