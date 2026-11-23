Juan Pérez 23 NOV 2026 - 01:16h.

Tres touchdowns y una carrera que sostiene a la franquicia

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Las más de 100 yardas de carrera al realizar su tercer touchdown definen a la perfección el trabajo que los Denver Broncos le han dado a Johan Coleman en un partidazo del running back ante Las Vegas Raiders de Mendoza. El novato, descarado en cada drive, ha sostenido el juego del equipo en una posición donde necesitaban dar un salto esta temporada, y parece que lo han conseguido de una tacada en las últimas semanas. El jugador seleccionado en en la octava selección de la cuarta ronda está liderando a un equipo que compite por el liderazgo de división contra los Chiefs, porque a eso aspiran estos Broncos que buscan su sexta victoria. Y Coleman tiene energía suficiente para sostener un drive por sí mismo, e incluso varios consecutivos hasta brillar en la end zone en el partidazo vivido en Mediaset entre Broncos y Raiders.