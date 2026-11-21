La Escalada de Ponseti plantea un nuevo favorito al MVP tras la semana 10 de la NFL
Mahomes vuelve a subir, pero se queda lejos del top 3
La jornada 11 de la NFL en Mediaset: cómo ver a varios candidatos a la Super Bowl
La búsqueda de los 15 mejores jugadores de la NFL es un trabajo cada semana para Iker Sagasti y José Antonio Ponseti, que se autoimponen el reto de buscar al MVP y a todos los contendientes en ElDesmarque Quarterback. El buen hacer de equipos como Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers o Buffalo Bills pesa en la toma de decisiones hasta crear La Escalada de Ponseti con diferentes rangos y tiers para anclar a los favoritos.
Campamento base
La mejora constante de los 49ers deja a Christian McCaffrey como la gran novedad del primer pilar de la clasificación, un estreno más que merecido tras más de 200 yardas y tres touchdowns en la última jornada ante los Cowboys. Ja'Marr Chase le acompaña después de brillar en el Bernabéu y ahora hacer 230 yardas de recepción. Les acompañan tanto Bijan Robinson como Caleb Williams en la tanda inicial.
Refugio
La bajada de Jared Goff es lo más sonado del segundo filtro, y es que el quarterback no brilló en Alemania a pesar de que su equipo hizo un partidazo. Jordan Love baja porque viene de sufrir a la defensa de los Vikings, mientras que Trevor Lawrence y Kenneth Walker III mantienen su rango, este último a pesar de no jugar esta jornada.
Ascenso
La herida de Patrick Mahomes de la semana pasada se ha solucionado en solo un partido, y es que el quarterback de los Chiefs superó las 350 yardas de pase y llegó a cinco touchdowns, una barbaridad que le vuelve a colocar en un peldaño superior. Jason Smith-Njigba mantiene su año histórico, en 10 partidos ha pasado de las 1.200 yardas de recepción, mientras que Jahmyr Gibbs es una bestia y sigue siendo el máximo candidato a jugador ofensivo del año.
Cumbre
La realeza del top 3 de la NFL deja una sorpresa porque Josh Allen baja del trono principal y se queda junto a Brock Purdy en el segundo y tercer puesto. No han tenido ni mucho menos un bajón de nivel, pero elegir al máximo favorito al MVP es tan complejo y está tan igualado, que cualquier destello sobrenatural una semana corona a un nuevo jugador.
Cima
Joe Burrow podría ser ahora mismo el el MVP de la NFL. Iker Sagasti defiende que "en Madrid fue el mejor, y ahora en el duelo vital para los Bengals ha conseguido 409 yardas y 4 touchdowns", además de dejar una sensación inmejorable. Domina por completo cada partido y puede mantenerse en la cima más de una semana si mantiene este nivel.