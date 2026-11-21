Juan Pérez 21 NOV 2026 - 09:03h.

Mahomes vuelve a subir, pero se queda lejos del top 3

La jornada 11 de la NFL en Mediaset: cómo ver a varios candidatos a la Super Bowl

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La búsqueda de los 15 mejores jugadores de la NFL es un trabajo cada semana para Iker Sagasti y José Antonio Ponseti, que se autoimponen el reto de buscar al MVP y a todos los contendientes en ElDesmarque Quarterback. El buen hacer de equipos como Cincinnati Bengals, San Francisco 49ers o Buffalo Bills pesa en la toma de decisiones hasta crear La Escalada de Ponseti con diferentes rangos y tiers para anclar a los favoritos.

Campamento base

La mejora constante de los 49ers deja a Christian McCaffrey como la gran novedad del primer pilar de la clasificación, un estreno más que merecido tras más de 200 yardas y tres touchdowns en la última jornada ante los Cowboys. Ja'Marr Chase le acompaña después de brillar en el Bernabéu y ahora hacer 230 yardas de recepción. Les acompañan tanto Bijan Robinson como Caleb Williams en la tanda inicial.

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Refugio

La bajada de Jared Goff es lo más sonado del segundo filtro, y es que el quarterback no brilló en Alemania a pesar de que su equipo hizo un partidazo. Jordan Love baja porque viene de sufrir a la defensa de los Vikings, mientras que Trevor Lawrence y Kenneth Walker III mantienen su rango, este último a pesar de no jugar esta jornada.

Ascenso

La herida de Patrick Mahomes de la semana pasada se ha solucionado en solo un partido, y es que el quarterback de los Chiefs superó las 350 yardas de pase y llegó a cinco touchdowns, una barbaridad que le vuelve a colocar en un peldaño superior. Jason Smith-Njigba mantiene su año histórico, en 10 partidos ha pasado de las 1.200 yardas de recepción, mientras que Jahmyr Gibbs es una bestia y sigue siendo el máximo candidato a jugador ofensivo del año.

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Cumbre

La realeza del top 3 de la NFL deja una sorpresa porque Josh Allen baja del trono principal y se queda junto a Brock Purdy en el segundo y tercer puesto. No han tenido ni mucho menos un bajón de nivel, pero elegir al máximo favorito al MVP es tan complejo y está tan igualado, que cualquier destello sobrenatural una semana corona a un nuevo jugador.

Cima

Joe Burrow podría ser ahora mismo el el MVP de la NFL. Iker Sagasti defiende que "en Madrid fue el mejor, y ahora en el duelo vital para los Bengals ha conseguido 409 yardas y 4 touchdowns", además de dejar una sensación inmejorable. Domina por completo cada partido y puede mantenerse en la cima más de una semana si mantiene este nivel.