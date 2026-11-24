Juan Pérez 24 NOV 2026 - 12:24h.

Los tres partidos a seguir esta semana

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El cambio de tumbo de la NFL en la duodécima semana parte de la llegada del Día de Acción de Gracias con lo que supone eso para la afición norteamericana...y para el disfrute del resto del mundo. Este jueves 26 la preparación será más que especial no solo por lo que significa la festividad, sino porque las retransmisiones en Mediaset se amplían a tres, a un partido clave de ese mismo día además de los dos habituales del fin de semana entre Mediaset Infinity y Cuatro donde Fernando Mendoza, Caleb Williams y Jared Goff serán protagonistas.

Bears - Lions

El choque más sonado de la semana es indudablemente el que llega el Día de Acción de Gracias, sobre todo porque Chicago Bears es una de las sorpresas más gratas de la temporada y se enfrenta a otro contendiente como lo es Detroit Lions. Este habitual duelo en la NFC Norte enfrenta dos rachas positivas que van 8-2 y que a día de hoy optan al anillo si mantienen el nivel, sobre todo si Jared Goff, Jahmyr Gibbs, Caleb Williams y Colston Loveland mantienen lo que están haciendo hasta la fecha.

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Hora y día : El duelo entre Chicago Bears y Detroit Lions de la duodécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este jueves, 26 de noviembre, las 19.00h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la duodécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este jueves, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 18:45h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity (eventos 2).

49ers - Seahawks

El mejor récord de la NFL, junto a los Bills, plantea una semana más la cuestión de si alguien es capaz de plantarle cara en esta NFL. Los 49ers son el equipo más temible de toda la competición y llegan con una media de puntos que ronda los 40 puntos por partido en sus últimas actuaciones, y no es para menos tras disfrutar del estado de forma de Brock Purdy y Christian McCaffrey. Por su parte los Seahawks deben levantar la temporada (6-4) para volver a estar en las conversaciones para la Super Bowl pendientes de su Jaxon Smith-Njigba tendrá a su lado a Sam Darnold, que llega con problemas en el cuádriceps.

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Hora y día : El duelo entre San Francisco 49ers - Seattle Seahawks de la undécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, 29 de noviembre, las 22:25h. (horario peninsular de España).

: El duelo entre de la undécima semana de la NFL 26/27 será en la noche de este domingo, (horario peninsular de España). La previa : La emisión comenzará a las 22:10h. con un análisis prepartido

: con un análisis prepartido Televisión: En España, el partido podrá seguirse a través de Mediaset Infinity (eventos 2)

Browns - Raiders

Fernando Mendoza vuelve a alinearse con Mediaset después de un partido más que especial la pasada semana, y es que el recién elegido como el primer pick del draft tiene por delante una oportunidad única. El quarterback de ascendencia cubana y española volverá a liderar a los suyos en una temporada destinada a formarle para los próximos años, mientras que los Browns llegan tras descanso con la intención de mantener el invicto en su estadio de la mano de Deshaun Watson, que está en un excelente estado de forma.

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