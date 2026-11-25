Revés para Mirza Catovic, que se perderá casi toda la temporada

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Malas noticias en el filial del FC Barcelona. El club azulgrana ha confirmado este miércoles el paso por el quirófano de Mirza Catovic, una de las grandes figuras de la cantera y un jugador que llegó el pasado verano en calidad de cedido desde el Stuttgart, al que en teoría debe regresar en junio. El centrocampista se rompió el peroné y ahora se perderá casi todo lo que resta de temporada.

"El jugador del Barça Atlético Mirza Catovic ha sido intervenido satisfactoriamente de la fractura del peroné de la pierna izquierda que afectaba a la sindesmosis", ha anunciado la entidad a través de sus canales oficiales.

"La intervención ha ido a cargo de los doctores Jordi Puigdellívol y Marc Aguilar, de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona. El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente cuatro meses", agregó el club.

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Quién es Mirza Catovic, jugador del Barça Atlètic

Teniendo en cuenta estos plazos, Catovic se perdería los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, por lo que no podría volver a jugar hasta abril, cuando el curso deportivo ya estará encarando su recta final, ya que la temporada regular en Segunda RFEF acaba en el mes de mayo.

Con sólo 19 años, Catovic era uno de los jugadores importantes del Barça Atlètic, pues ha sido titular en ocho de los nueve partidos en los que ha estado disponible. Sólo se ha perdido tres encuentros hasta la fecha, uno por sanción y dos por estar convocado con la selección sub 21. Hasta la fecha, acumula 560 minutos con el filial. Llegó en calidad de cedido desde el Stuttgart y en teoría debería regresar a Alemania en junio, por lo que su futuro queda ahora en el aire y más que comprometido tras esta grave lesión.