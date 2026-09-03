El Racing le exigió al Barcelona la cláusula o nada por dos de sus futbolistas

Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 18:42h.

El Racing se negó a negociar con el Barça por Andrés Vallecillo, jugador del Rayo Cantabria

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El Racing de Santander mantuvo una postura de máxima firmeza con el FC Barcelona durante el tramo final del mercado de fichajes. Según adelanta AS, el conjunto cántabro rechazó negociar por dos de sus futbolistas que estaban en el radar azulgrana: Jorge Salinas, una de las grandes perlas del primer equipo, y Andrés Vallecillo, centrocampista del Rayo Cantabria que ha trabajado durante buena parte de la pretemporada a las órdenes de José Alberto. En ambos casos, la respuesta racinguista fue inequívoca: para sacar a cualquiera de ellos de Santander había que abonar íntegramente su cláusula de rescisión.

El caso de Salinas ya había dejado clara la política del Racing. El defensa de 19 años despertó el interés de varios grandes y el club cántabro se negó a facilitar su salida si no era mediante el pago de su cláusula, situada en 16 millones de euros. Chema Aragón, director deportivo del Racing, ya había advertido que serían "implacables" y que pedirían la cláusula a todos aquellos futbolistas cuya salida pudiera debilitar al equipo. Esa misma filosofía se trasladó al Rayo Cantabria cuando el Barcelona llamó para intentar incorporar a Vallecillo.

Una operación relámpago que no se dio

La operación por Vallecillo se produjo el pasado 30 de agosto y el Barça llegó a plantear un traspaso cercano a los 300.000 euros, pero el Racing rechazó la propuesta y se remitió nuevamente a la cláusula. El centrocampista, nacido en 2006, ha ganado protagonismo con Ezequiel Loza y también ha participado prácticamente en toda la pretemporada del primer equipo, por lo que en Santander consideran que tiene recorrido para llegar a Primera.

Finalmente, el Barcelona optó por incorporar a Mirza Catovic, del Stuttgart. "Se trata de generar un concepto de fábrica, que sean futbolistas. Si la puerta aquí la tienen cerrada, no se la podemos abrir", explicó Aragón sobre la filosofía del club con sus jóvenes talentos.