"Trata de arrancarlo, Vasco, por Dios": la tradición que debe romper Javier Aguirre con el Valencia CF

David Torres 23 OCT 2026 - 09:09h.

El técnico mexicano todavía no conoce la victoria tras sus dos primeros partidos, una circunstancia que ya vivió en sus anteriores rescates en LaLiga

Fichar a Javier Aguirre es esto: tengamos paciencia

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ValenciaJavier Aguirre necesita arrancar cuanto antes con el Valencia CF. El técnico mexicano, conocido como el "Vasco", ha sumado un empate ante el Racing de Santander (2-2) en su debut en el banquillo valencianista y otro frente al Athletic Club (0-0) en su estreno en Mestalla. Dos resultados que mantienen al equipo en puestos de descenso, pero que encajan con una tradición de sus anteriores rescates en Primera: las victorias de Aguirre no suelen llegar de inmediato.

La situación invita a jugar con una de las frases más míticas del deporte español: "Trata de arrancarlo, Carlos, por Dios". Luis Moya pronunció aquel grito desesperado a Carlos Sainz en el Rally de Gran Bretaña de 1998, cuando el coche del piloto se detuvo a pocos metros de la meta y ambos perdieron la posibilidad de proclamarse campeones del mundo. Ahora, el Valencia necesita que el "Vasco" encuentre la tecla para poner en marcha a un equipo que no termina de despegar. La historia de Javier Aguirre en sus anteriores rescates en la élite demuestra que sus victorias tampoco suelen llegar a la primera.

Cuatro precedentes con un denominador común

Antes de llegar a Mestalla, Aguirre se hizo cargo de otros cuatro equipos de Primera con la temporada en marcha. En ninguno ganó en su debut. Con el Mallorca sí lo consiguió en su segundo partido, mientras que con el Zaragoza, el Espanyol y el Leganés necesitó entre cuatro y seis encuentros para estrenar su casillero de victorias.

Su primer gran reto fue el Zaragoza, al que llegó en la jornada 12 de la temporada 2010-11, colista con siete puntos. La primera victoria no llegó hasta el sexto partido, pero el equipo terminó decimotercero con 45 puntos y logró la permanencia.

En el Espanyol, al que se incorporó en la jornada 14 de la campaña 2012-13, también encontró al equipo último, con nueve puntos. Necesitó cuatro encuentros para ganar y acabó salvándolo, con el conjunto perico en la decimotercera posición y 44 puntos.

La excepción negativa fue el Leganés en la temporada 2019-20. Aguirre llegó en la jornada 13, con cinco puntos, y tardó cuatro partidos en ganar. No pudo evitar el descenso: acabó antepenúltimo,