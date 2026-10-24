Javier Aguirre vs Íñigo Pérez: Un derbi de novatos con trampa

David Torres Valencia, 24 OCT 2026 - 10:01h.

El horario del derbi

Aguirre e Íñigo Pérez se estrenan en el derbi, pero ya conocen bien a su rival

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El Valencia CF y el Villarreal se enfrentan este sábado en Mestalla en un derbi marcado por el estreno de Javier Aguirre e Íñigo Pérez en esta rivalidad regional. Los dos técnicos afrontan por primera vez este partido desde sus respectivos banquillos, aunque conocen bien a su adversario y llegan con experiencias muy diferentes en el estadio valencianista.

El entrenador mexicano buscará cambiar una dinámica negativa ante el Villarreal como local, mientras que el navarro mantiene un balance favorable en sus tres visitas a Mestalla al frente del Rayo Vallecano. Un precedente que añade interés a un encuentro en el que también pesa la historia reciente entre ambos equipos.

Javier Aguirre quiere cambiar la estadística e Íñigo Pérez prolongar su buena racha

Los números ofrecen dos caminos opuestos. Aguirre solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos como local ante el Villarreal. Fue en febrero de 2023, cuando su Mallorca goleó por 4-2 al conjunto amarillo. Los otros cuatro encuentros terminaron con derrota: dos con el equipo bermellón (0-1), uno con el Espanyol (1-2), otro con el Zaragoza (0-3) y uno más con el Atlético de Madrid (1-2).

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Íñigo Pérez, por su parte, todavía no conoce la derrota en Mestalla. En sus tres visitas con el Rayo Vallecano sumó una victoria por 0-1 en la temporada 2024-25 y dos empates: 0-0 en la 2023-24 y 1-1 en la pasada campaña.

Será, además, la primera vez que ambos entrenadores se enfrenten. Cuando el navarro asumió el cargo en el Rayo a mitad de la temporada 2023-24, el equipo madrileño ya había disputado sus dos partidos contra el Mallorca de Aguirre.

Mestalla, un campo históricamente favorable al Valencia

El balance general también sonríe al conjunto blanquinegro. El Valencia ha ganado 14 de los 26 partidos de Liga disputados ante el Villarreal en Mestalla, con cinco empates y siete victorias visitantes.

Sin embargo, los últimos precedentes reflejan una rivalidad más equilibrada. En las temporadas 2022-23 y 2024-25, ambos equipos empataron 1-1, mientras que en la campaña 2023-24 el Valencia se impuso por 3-1, con un gol de Yaremchuk y dos tantos de penalti de Pepelu.

La última visita del Villarreal dejó un recuerdo mucho más amargo para los valencianistas. El 25 de octubre de 2025, en la décima jornada, el equipo amarillo ganó por 0-2 con goles de Gerard Moreno, de penalti justo antes del descanso, y Santi Comesaña en el minuto 57.

El Villarreal llegaba tercero con 17 puntos, mientras que el Valencia ocupaba la decimocuarta posición con nueve. Un año después, el derbi vuelve a Mestalla con dos técnicos debutantes en esta rivalidad y estadísticas contrapuestas que alimentan la previa.

- Alineaciones probables:

Hoy se resolverá porque el Valencia de Javier Aguirre se vuelve a examinar por segundo partido consecutivo en Mestalla en busca de su primera victoria como local ante el Villarreal de Iñigo Pérez, que llega a la décima jornada de Liga con el objetivo de mejorar su eficacia ofensiva y transformar en goles las ocasiones que genera tras dos choques sin marcar en el torneo.

Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Tárrega, De Haas, Gayà; Guido, Pepelu, Guerra, Danjuma o Rioja, Otorbi; Hugo Duro o Danjuma.

Villarreal: Peter Gulácsi; Alex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Akhomach, Gueye, Santi Comesaña, Buchanan; Moleiro y Ayoze Pérez o Mikautadze