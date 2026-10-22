David Torres 22 OCT 2026 - 08:28h.

Aimar y Riquelme protagonizarán el último Valencia-Villarreal en Mestalla: la larga lista de 80 futbolistas que defendió ambas camisetas

El Valencia CF le paga 100.000 euros al Villarreal por cada diez partidos que juega con el Valencia CF

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ValenciaHasta 80 jugadores han pasado por el Valencia CF y el Villarreal, vecinos, enemigos deportivos y que este sábado se ven las caras en Mestalla. La rivalidad existe y hay dos futbolistas que ejemplifican ese camino de ida y vuelta como son Javi Guerra, que pasó por la cantera grogueta antes de confirmarse como futbolista de élite en Mestalla o Danjuma, que explotó en Villarreal y que ahora lleva un año sin marcar en el Valencia CF. De todo ello ha hablado el Consejero Delegado del Villarreal, el valenciano Fernando Roig Negueroles que elogia al centrocampista del Valencia CF, explica las condiciones de su acuerdo por Javi Guerra y analiza el paso de Danjuma por el club amarillo.

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Lo hace en una entrevista en SER Deportivos en la que zanja así la rivalidad che: "¿Si me da pena el Valencia? Solo me muevo por el interés del Villarreal. Si una semana me viene bien que gane el Valencia, pues que gane, y si me viene bien que pierda, pues que pierda. Sí me gustaría destacar que tenemos muy buena relación con ellos y, por ejemplo, ahora se han portado muy bien con un problema que hemos tenido de entradas, en la persona de Javier Solís"".

Así transcurre parte de la charla:

¿Le gusta Javi Guerra como futbolista?

El Valencia tiene muy buenos jugadores, entre ellos Javi Guerra, que a mí sí me parece un buen jugador.

Si tuviera que elegir a un futbolista del Valencia, ¿sería Javi Guerra?

Tiene varios jugadores. No me voy a mojar en esto y, además, cuando hablamos de fichar, depende de las necesidades que tengas.

El Villarreal tiene una operación pactada con el Valencia por Javi Guerra, por la que paga 100.000 euros cada diez partidos oficiales. ¿Cómo se cerró ese acuerdo?

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Javi Guerra es un gran jugador y ya lo conocemos porque estuvo muchos años en nuestra cantera.

Si no recuerdo mal, cada diez partidos oficiales el Valencia paga 100.000 euros. Por tanto, hay un coste fijo para el Valencia mientras Javi Guerra sea jugador del club. ¿Fue una operación similar a la que se hizo en su día con Jaume Costa?

Sí, creo que se hizo con Jaume Costa y después hicimos un copia-pega cambiando los nombres.

Se habla mucho de lo que paga el Valencia por Javi Guerra, pero el Villarreal también pagó por Jaume Costa hasta 3.6 millones de euros. ¿Recuerda cuánto?

No lo recuerdo, pero pagaríamos lo que marcase el contrato y lo que se pactase.

El caso Danjuma: "Tiene una vida ordenada"

Otro jugador que compartió ambas camisetas es Danjuma.

¿Qué opinión tiene de Danjuma? En Valencia se le critica a veces por jugar de manera demasiado individualista y no ser un futbolista muy colectivo.

Con nosotros hizo media temporada impresionante. De hecho, tuvimos ofertas enormes por él. Es verdad que a veces le cuesta la colectividad, pero individualmente tiene mucha capacidad. En ocasiones es difícil encontrarle encaje, aunque tiene unas cualidades muy interesantes.

¿Danjuma salió del Villarreal porque quería tener más protagonismo y ser titular?

No. Simplemente, puede que la forma de jugar del equipo no se acoplase exactamente a sus características en aquel momento. No hubo más.

También es verdad que las expectativas que generó al principio fueron tan altas que después resultó más complicado asumir que quizá no podía mantener ese rendimiento durante tanto tiempo seguido.

En cualquier caso, nos dio un gran rendimiento y nos ayudó mucho a pasar de ronda en la fase de grupos de la Champions League, la temporada en la que llegamos a las semifinales. Hizo unos meses espectaculares hasta que sufrió una lesión. A partir de ahí no terminó de cuajar y, al final, su salida fue lo mejor para todas las partes.

¿Cómo ve ahora a Danjuma en el Valencia?

Me parece un buen jugador, pero eso lo tendrá que decidir el entrenador del Valencia, que es quien debe determinar cómo y cuándo juega.

Creo que tiene una vida ordenada y es profesional. A partir de ahí, el rendimiento deportivo lo tendrán que valorar quienes trabajan con él. Yo no soy su entrenador ni tengo que manejarlo en el día a día.

Aquel verano en el que se habló de Danjuma, ¿el Villarreal llegó a presentar una oferta por Javi Guerra?

Nunca ha habido ninguna oferta por Javi Guerra.