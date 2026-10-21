David Torres 21 OCT 2026 - 15:05h.

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ValenciaEl Valencia CF y el Villarreal CF se enfrentarán este sábado 24 de octubre en el Estadio de Mestalla, en el partido correspondiente a la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS 2026-27. Un encuentro especial por el escenario, que afronta su última temporada, y por los dos protagonistas elegidos para rendirle homenaje: Pablo Aimar y Juan Román Riquelme.

El artista valenciano Lawerta ha diseñado un cartel conmemorativo para la cita en colaboración con el Valencia CF. La ilustración reúne a dos futbolistas argentinos que dejaron una huella imborrable en los dos clubes y que representan una parte importante de la historia reciente de ambos equipos.

Pablo Aimar y Riquelme, rivales y amigos

Pablo Aimar, que llegó al Valencia en enero de 2001 procedente de River Plate, debutó oficialmente el 14 de febrero de ese año en un encuentro de Champions League frente al Manchester United disputado en Mestalla. Su creatividad, habilidad y talento lo convirtieron en uno de los futbolistas más queridos por la afición valencianista.

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Durante sus seis temporadas en el club, el argentino disputó 238 partidos, marcó 38 goles y repartió 42 asistencias. Su etapa coincidió con algunos de los años más brillantes de la historia reciente del Valencia, con la conquista de dos títulos de Liga, en 2002 y 2004, la Copa de la UEFA de 2004 y la Supercopa de Europa de ese mismo año. Después puso rumbo al Real Zaragoza.

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En el otro lado del cartel aparece Juan Román Riquelme, una de las grandes leyendas del Villarreal. El mediapunta argentino defendió la camiseta amarilla durante cuatro temporadas y fue una pieza fundamental en la histórica campaña europea de 2005-06, cuando el equipo alcanzó las semifinales de la Champions League. En aquella misma temporada, el Villarreal terminó tercero en Liga. Actualmente, Riquelme es el presidente de Boca Juniors.

El homenaje adquiere un significado especial en la última temporada de Mestalla, un estadio que ha sido escenario de grandes noches europeas y de la trayectoria de numerosos futbolistas que han pasado por los dos equipos de la Comunitat Valenciana.

Los futbolistas que jugaron en el Valencia CF y el Villarreal CF: De Albelda a Parejo

Aimar y Riquelme no son los únicos nombres que conectan la historia de ambos clubes. A lo largo de las décadas, numerosos futbolistas han vestido las camisetas del Valencia y del Villarreal, desde figuras internacionales hasta jugadores que desarrollaron buena parte de su carrera en el fútbol valenciano. En total, han sido 80 futbolistas; Danjuma el último.

Esta es la relación de jugadores recogidos en el listado histórico de Ciberche que pasaron por ambos equipos: David Albelda, Raúl Albiol, Pedro Alcañiz, José Vicente Aliaga, Salvador Aliaga, Miguel Ángel Angulo, Mario Arqués, Carlos Arroyo, Roberto Barcelona, Enrique Basauri, Miodrag Belodedici, Catalá Benet, Tano Bonnin, Cristián Bustos, José María Cases, Samu Castillejo, Denís Chéryshev, Enrique Claramunt II, José Manuel Copete, Francis Coquelin, Jaume Costa, José Vicente Cuxart, Arnaut Danjuma, Toni Dasí, Jaume Domenech, Víctor Estela, José Esteve, Juan Carlos Fabregat, Javier Farinós, Roberto Fernández, José Vicente Forment, Ximo Forner, Javi Fuego, Gerardo García, Jesús García Pitarch, Juan Huerta, Iñaki Hurtado, Nacho Insa, José María Lluch, Jorge López, José Mangriñán, Carlos Marchena, Quique Martín, Raúl Martínez, Quique Medina, José Francisco Molina, Ramón Nebot, Javier Oliva, Manuel Palau, Andrés Palop, José Antonio Pardo, Dani Parejo, Iván Parra, Libero Parri, Gabriel Paulista, Javier Piquer, Juan Antonio Pizzi, Juan Planelles, Bernardo Planes, Loren Portilla, Dani Raba, Jason Remeseiro, Salvador Ribes, José Ródenas, Víctor Ruiz, César Sánchez, David Sánchez, José Enrique Sánchez, Rubén Sánchez, Javi Sanchis, José Francisco Sanchis, José Sastre, Dennis Serban, Pep Serer, José Vicente Simeón, Roberto Soldado, José Vicente Soto, Óscar Téllez, Luciano Vietto.