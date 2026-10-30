David Torres Valencia, 30 OCT 2026 - 10:49h.

El Liverpool fue el último club que se interesó por él: Ahora vale 60 millones y no está en venta

El Valencia CF ata a David Otorbi: tres años más y una cláusula antigrandes

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El Valencia CF ha movido ficha para proteger a uno de sus futbolistas con mayor proyección. David Otorbi seguirá vinculado al club hasta junio de 2031 y tendrá una cláusula de rescisión de 60 millones de euros, el doble de los 30 millones que figuraban hasta ahora en su contrato. El Liverpool fue el último club que intensificó su interés por el extremo valenciano y llegó a plantearse pagar su anterior cláusula. Mestalla ha reaccionado a tiempo: el canterano no está en venta y quien quiera llevárselo tendrá que afrontar ahora una cantidad mucho mayor.

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La operación es la primera gran decisión de Braulio Vázquez al frente de la dirección deportiva, más allá del fichaje de Javier Aguire. El Valencia ha ejecutado anticipadamente una opción de ampliación de tres temporadas que ya figuraba en el contrato del futbolista, inicialmente hasta 2028. Además de prolongar su vinculación, el movimiento incluye una mejora salarial y eleva su cláusula antigrandes hasta los 60 millones de euros. Una decisión estratégica para proteger el patrimonio deportivo del club ante el interés de la Premier League.

El interés del mercado por Otorbi ya había encendido las alarmas. El extremo, nacido el 16 de octubre de 2007 y que acaba de cumplir 19 años, se ha convertido en una de las revelaciones del Valencia. Esta temporada suma nueve partidos de Liga, con un gol y 345 minutos disputados, y acumula 14 encuentros oficiales con el primer equipo.

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Una lesión que no cambia los planes del Valencia

La renovación llega apenas unos días después del duro contratiempo sufrido ante el Villarreal. Otorbi fue titular por primera vez con Javier Aguirre y tuvo que abandonar Mestalla en el minuto 14, entre lágrimas y en camilla. El parte médico confirmó una lesión muscular en el muslo derecho, que le obligará a seguir un proceso de recuperación y readaptación. El pronóstico inicial apunta a un mínimo de seis semanas de baja.

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La imagen del canterano emocionó a Mestalla y evidenció el impacto que había conseguido generar en apenas unas semanas. Su lesión no altera la confianza del club en su futuro. Aguirre ya había encontrado en él un recurso para aportar velocidad, desborde y profundidad al ataque.

El récord que empezó a escribir su historia

Otorbi llegó a la Academia VCF en 2019, con 12 años, y ha ido progresando hasta alcanzar el primer equipo. En enero de 2024 se convirtió en el futbolista más joven de la historia del Valencia CF en debutar en partido oficial, con 16 años, dos meses y 19 días, frente al FC Cartagena en la Copa del Rey.

El extremo valenciano de ascendencia nigeriana es internacional sub-18 con España y representa una de las grandes apuestas de futuro de Paterna. Braulio Vázquez ya tiene su primera operación estratégica cerrada: tres años más de contrato, mejora salarial y 60 millones de cláusula para proteger a Otorbi hasta 2031.