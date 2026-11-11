Basilio García Sevilla, 11 NOV 2026 - 16:35h.

Afirma que no se puede "acreditar de forma categoríca" la confusión de identidad

El Sevilla recurrirá ante Apelación por Félix Correia

Compartir







El Sevilla FC estaba esperando con interés la resolución del Comité de Apelación con respecto a la tarjeta amarilla que vio Félix Correia ante el Real Madrid, en el que debía ser el último capítulo del impresionante sainete que se ha montado desde el partido del domingo ante el Real Madrid. Este miércoles, 24 días después del polémico encuentro, se ha pronunciado y ha decidido desestimar las alegaciones del club nervionense y, por tanto, mantener la amarilla al luso.

La sorpresa del jugador cuando Busquets Ferrer se la enseñó, justo en el tumulto que se formó tras el codazo de Arda Güler a Peque que quedó sin sancionar, se justificó con las imágenes que aclaraban que el portugués no había hecho absolutamente nada y, ni mucho menos, discutió “con un adversario sin llegar a insultos o amenaza”. Eso fue lo que reflejó en el acta el colegiado balear, motivo por el que el Comité de Disciplina decidió mantener la amonestación que había recibido, alegando que no quedó “acreditado el error material manifiesto alegado”.

Debieron mirar las imágenes de espaldas, porque, aunque no se pueda acreditar que el árbitro se equivocara y amonestara a Félix cuando quería hacerlo con Agoumé, más activo en la riña, sí queda claro que el extremo sevillista no mantuvo ningún tipo de discusión con ningún jugador madridista.

PUEDE INTERESARTE El Comité de Disciplina mantiene la amarilla a Félix

Del mismo modo, el Comité de Apelación ha estimado exactamente lo mismo que la instancia anterior. En concreto, ha decidido "desestimar el recurso formulado por el Sevilla FC, confirmando los acuerdos recaídos en la resolución dictada por el Comité de Disciplina en fecha 21 de octubre de 2026".

En sus fundamentos jurídicos, Apelación "considera que no puede calificarse de imposible, arbitraria o patentemente errónea la apreciación efectuada por el árbitro del encuentro al reflejar en el acta" lo que él cree que sucedió y que no se ve en las imágenes. El Sevilla argumentaba que había sido Agoumé el que había mantenido el enfrentamiento con Huijsen, pero indica esta instancia que eso "no excluye" que Félix pudiera ser amonestado por el mismo hecho, haciendo suyo el argumento del Comité de Disciplina. "La circunstancia de que Agoumé participara activamente en el enfrentamiento, incluso protagonizando un encaramiento con Huijsen, no permite concluir necesariamente que D. Felix Alexander Andrade Sanches Correia no discutiera también con un adversario durante el desarrollo de los hechos", explica.

"Las imágenes aportadas no permiten acreditar de forma categórica, patente e inequívoca que el colegiado incurriera en un error de identificación al amonestar a D. Felix Alexander Andrade Sanches Correia, ni desvirtúan la conducta expresamente descrita en el acta arbitral. La prueba videográfica resulta, por tanto, insuficiente", concluye el escrito de Apelación.

La amarilla se mantiene

Otro aspecto a reseñar es que los colegiados llaman por su nombre a los jugadores del Real Madrid o del FC Barcelona, pero se refieren a los del resto de sus equipos con su número, o bien se confunden de identidad entre dos jugadores con el mismo color de piel, tal y como argumenta el Sevilla y puede comprobar cualquiera que haya visionado las imágenes que emitió El Día Después horas después del partido del Santiago Bernabéu. Telita.

Pues bien, al conocerse este miércoles que el Comité de Apelación ha decidido mantener el efecto de la amarilla que viera Félix Correia en el coliseo de Chamartín, el jugador cedido por el Lille se queda con dos tarjetas amarillas vistas en lo que va de temporada, la que le enseñó Cordero Vega en el partido ante el Levante UD por “sujetar a un adversario” y esta en cuestión. Aún está lejos de una suspensión por cinco amarillas, pero sí más cerca de lo que dicta una lógica futbolística que cada vez está más en entredicho.