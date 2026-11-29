Basilio García 29 NOV 2026 - 19:47h.

Real Sociedad y Sevilla se juegan la quinta plaza y los puestos europeos en Anoeta

¿Quién es Adri Pérez?: la sorpresa de Luis García Plaza para jugar ante la Real Sociedad

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Ya hay alineaciones confirmadas. El partido que enfrenta este domingo a la Real Sociedad y al Sevilla FC en Anoeta ya conoce los onces titulares que pondrán en liza tanto Pellegrini Matarazzo como Luis García Plaza, en un partido entre equipos que llegan con aspiraciones europeas y un descanso previo totalmente desigual.

Mientras los realistas jugaron el jueves en Londres ante el Crystal Palace en la UEFA Europa League, el Sevilla no juega desde el derbi del pasado sábado. Además, la Real tiene un compromiso liguero por delante, pues juega ante el Real Madrid el próximo miércoles en partido aplazado por la disputa de la Supercopa de España, que se jugará en Turquía en febrero, mientras que los nervionenses no volverán a jugar hasta el jueves, en la segunda ronda de la Copa del Rey ante el Atlético Paso.

El once confirmado de la Real Sociedad

Solo cuatro jugadores repiten en la Real Sociedad con respecto al once que jugó en Londres hace solo tres días. Son los dos centrales, Jon Martín y Sarr, además de Gorrotxa y Gonçalo Guedes. La principal novedad es la no presencia de Mikel Oyarzabal, que descansará con opciones de salir en la segunda mitad.

Matarazzo sale con: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxa, Carlos Soler; Kubo, Sucic, Guedes; y Oskarsson.

Marrero, Aihen, Turrientes, Oyarzabal, Ochieng, Marín, Pacheco, Héctor Fort, Zakharyan, Lebarbier, Díaz y Kita ocuparán el banquillo local. Zubeldia no ha entrado en la convocatoria por enfermedad, y tampoco está relacionado Fraga, entrando por estos dos Dani Díaz y Kita.

La alineación titular del Sevilla

Luis García Plaza no ha tenido demasiadas dudas, de modo que ha repetido el mismo once titular con el que salió el pasado sábado en el derbi ante el Real Betis. Así, Guridi jugará en el estadio donde se hizo un hueco en la élite, y lo hará formando el trío de centrocampistas junto a Agoumé y Fofana.

El Sevilla FC sale con: Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Fofana, Guridi; Rubén Vargas, Félix Correia y Stassin.

En el banquillo sevillista estarán: Fran Gónzález, Julio Díaz, Kochorashvili, Robbie Ure, Peque, Sangante, Manu Bueno, Fabio Cardoso, Isaac Romero, Ejuke, Marc Scuri y Adrián Pérez. El portero Rafa Romero se cae de la lista de 24.