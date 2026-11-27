Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 12:35h.

El técnico advierte sobre la dificultad de jugar ante la Real Sociedad

El lado reivindicativo de Isaac Romero de cara al mercado de invierno

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante la Real Sociedad y, entre otros muchos temas, analizó sus opciones de cara al encuentro en el Reale Arena después de empatar ante el Betis en el Sánchez-Pizjuán.

"El grupo no tiene problemas a nivel físico, todos los que están, ni tarjeta ni lesiones. Marcao está empezando a entrenar, solo está haciendo una pequeña parte, solo las cuatro bajas que sabemos. De aquí a enero, nos vamos a juntar con un número comprometido para convocatorias. De momento, bien", comenzaba contando antes de añadir que "es un rival muy bueno, está llamado a estar entre los seis primeros, tienen mucha calidad, es capaz de llevar dos competiciones adelante. Hasta la expulsión están muy bien, pero es un rival de los más difíciles después de los tres grandes".

Cuestionado por su objetivo en este tramo hasta final de año, el míster dijo que lo único es "competir siempre el siguiente partido. Competir siempre al máximo. Tengo el objetivo de pasar a siguiente ronda en Copa, pero en LALIGA el único objetivo es hacer los máximos puntos posibles".

El resto de declaraciones de Luis García Plaza

Los comunicados sobre las restricciones de aficionados: "Me pillas despistado, vivo bastante aislado de redes sociales. Sí creo que es bonito que haya buen ambiente, que traten bien a los aficionados visitantes. Es importante que haya ese ambiente, nosotros también notamos mucho a la gente cuando van de visitantes".

Su situación en Sevilla: "Hay que definir tres fases: la primera, a lo que vinimos, salvar al equipo sea como sea. La segunda, ese proceso de incertidumbre; y a partir de ahí, completando un equipo, creando una identidad de juego. Siempre lo digo, todos los modelos son válidos, pero además soy bastante analista con lo que tengo. Intento que encuentren un hábitat para que puedan sacar lo máximo".

Los problemas de gol en el Sevilla: "Hemos hecho gol en todos los partidos excepto en uno, hemos merecido marcar en todos los partidos. Ojalá los delanteros marquen más goles, pero lo importante es seguir generando. Tenemos que seguir trabajando, generando situaciones de gol. Si marca uno u otro, ojalá Lucas, Robbie o Isaac, pero también los de segunda línea tienen que aportar. Me preocuparía que el equipo no generase".

El papel de Rubén Vargas en el Sevilla: "Él va cogiendo el punto poco a poco, ha estado parado mucho tiempo. La jugada clave fue el penalti, creo que él no jugó mal, pero creo que si marca el penalti, estaríamos hablando de que él ha vuelto. El otro día estuvo bien, ojalá tenga más acierto, pero creo que se movió bien, hasta que vuelva Miguel, tenemos a tres en banda y tienen que dar un paso adelante".

"Todos los partidos conmigo los jugó por derecha. Él puede cambiar, todo depende de la estructura de salida de balón, de nuestros laterales... creo que él no está jugando ahí tan fijo. Dejamos una banda más para el carril y la derecha le dejamos entrar por dentro".

Sustituto de Juan Iglesias: "De lateral está entrenando con nosotros Adrián e irá con nosotros a San Sebastián. Depende de la situación, puede entrar él o Sangante. Podemos meter a Félix Correia, pero si lo metes ahí, te falta gente arriba".

Posible salida de Isaac Romero: "¿Lo ha dicho él? ¿Quién es el entorno? ¿El jugador no ha sido, no? Mientras Isaac no diga nada, el entorno que diga lo que quiera. Preguntádle al entorno".