Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 21:51h.

"Mi objetivo es que el Sevilla poco a poco vuelva a ser lo que ha sido durante todos estos años"

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La IV Gala Desmarcadas que ElDesmarque ha celebrado este 2026 en el Teatro Lope de Vega ha contado, como no podía ser de otro modo, con una amplia representación del Sevilla FC. Encabezados por el vicepresidente Pepe Castro y el entrenador del primer equipo masculino Luis García Plaza, hombres como Juan Iglesias y Gabriel Suazo no solo han asistido a la celebración, sino que también han estado valorando el momento del equipo y lo sucedido en el derbi ante el Real Betis Balompié.

El vallisoletano ha ofrecido un canutazo ante los medios de comunicación presentes en el Lope de Vega, en el que ha incidido en la superioridad del Sevilla en el partido de máxima rivalidad sevillana. “Creo que el equipo mereció la victoria. Al final, el que realmente vio el partido y el que sin verlo se metió a ver las estadísticas, sabe quién mereció ganar. Sumamos un punto, eso ya es pasado y ahora mismo solo estamos mirando el partido de la Real Sociedad”, expresaba.

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Tramo final de 2026. “Estamos en un buen momento, nos queda esta recta final hasta el final de año, que la afrontamos con la misma ilusión desde que empezamos y sabiendo que el equipo está bien, que está con confianza, que estamos en un estado de felicidad muy alto y bueno. Hay que seguir en esta línea”.

La celebración del empate de Kike Salas. “Al final celebrarlo, nada, creo que todos los equipos cuando marcan un gol es normal que lo celebres, porque es hacer un gol y eso es algo totalmente normal, igual que lo celebran los demás”.

Su primer derbi. “Creo que hasta que no lo vives en primera persona no eres consciente. Cuando la gente me pregunta cómo es vivir un derbi, cómo es la experiencia, le respondo igual: o lo vives en primera persona o no sé muy bien cómo explicarte lo que es esto”.

El entrenador. “Muy importante, creo que al final es un poco el que nos ha marcado el camino desde el inicio de la pretemporada, el que nos ha puesto las ideas y las cosas claras y creo que el equipo está haciendo y cogiendo la idea desde el principio rápido con él y hay que seguir en esta línea, haciéndole caso y sabiendo que con las cosas que prepara él, con su cuerpo técnico, las cosas se van a ir bien”.

Más del partido ante el Betis. “Creo que la primera parte fue una sensación de superioridad bastante clara, creo que mantener una superioridad durante 90 minutos en un partido en Primera División es muy muy complicado. El gol fue algo un poco inesperado por cómo estaba el equipo jugando, por cómo estábamos llegando nosotros a nivel de ocasiones y a nivel de ocasiones de ellos. Pero eso es el fútbol hoy en día, puedes estar dominando el balón, puedes estar teniendo ocasiones, pero lo que importa es que entre el balón en la portería. Ellos en esa acción estuvieron afortunados y seguimos remando durante todo el partido hasta que conseguimos ese gol del empate, aunque fue para nosotros poco”

Secó a Ez Abde. “Sí, sabía el estado de forma de Abde, pero bueno, al final creo que hay que mantenerse siempre en la misma línea, los elogios muchas veces debilitan, así que tanto cuando haces un buen partido como cuando no lo haces, hay que mantenerse siempre en la misma línea, en el mismo estado de trabajo y de felicidad y bueno, eso ya es pasado y ahora hay que mirar la Real Sociedad, tenemos un partido complicado fuera de casa contra un rival que está justo encima de nosotros, misma ilusión y las mismas ganas de siempre”.

Competir siempre. “Es un poco el ADN que tiene este equipo de temporada, el competir cada partido hasta que el árbitro pite el final y lo estamos demostrando cada fin de semana”.

El deporte femenino. “La manera en la que está creciendo, creo que nos sentimos todos muy afortunados de ello y bueno, vamos a contribuir en un acto como en el de hoy para que eso siga avanzando y siga creciendo de la mejor forma”.

El partido de Anoeta. “Sí, totalmente, nos ocupamos con esas ganas y esa ilusión de siempre, como he dicho, de ganar, de seguir en esta línea, de seguir puntuando y estando ahí arriba y bueno, queda un final de año que tenemos que dar un plus de energía todos para acabar el año de la mejor manera posible”.

La clave de su buen momento. “Confianza. Sentirte apoyado, respaldado, tanto por mis compañeros como me siento ahora, pero en el fútbol las cosas van muy rápido, un día estás arriba, otro día estás abajo, así que lo importante es trabajar y mantenerlo”.

Un Sevilla con aspiraciones. “Esa es la intención con la que vine, con la que me uní a este proyecto, con esas ganas de que el Sevilla poco a poco vuelva a ser lo que ha sido durante todos estos años y desde el primer momento fue mi intención venir aquí y construir un poco ese Sevilla”.

Las lesiones de Alfon y Carmona. “Fueron dos palos bastante duros para toda la plantilla, para toda la gente que estamos en el día a día porque son dos chicos que trabajan cada día, que es verdad que no estaban teniendo muchos minutos, pero de verdad no han parado de trabajar, no han parado de estar siempre con una sonrisa, con esas ganas de aportar. Ahora solo nos queda estar con ellos, ayudarles a que la recuperación sea lo más leve posible, sobre todo a nivel anímico y que ya saben que para todo lo que necesiten, aquí estamos”.

Afrontar un tramo de temporada sin competencia. “Al final creo que eso va en cada uno, en exigirse, tanto cuando tienes más competencia como a lo mejor tienes menos, está todo en uno mismo y esa es la línea que tengo que seguir y cómo lo afrontar uno”.