Pablo Sánchez 26 NOV 2026 - 19:58h.

El Teatro Lope de Vega, escenario de lujo este jueves para la IV Gala Desmarcadas de ElDesmarque y Mediaset

Ejemplo de superación

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Virginia Torrecilla ha sido y es una de las grandes referencias del deporte femenino. La exjugadora de fútbol, actualmente directora deportiva del Manacor, ha sido una de las homenajeadas en esta VI Gala Desmarcadas. La mallorquina tuvo que sobreponerse en activo a la peor de todas las enfermedades y su entereza y fuerza son ejemplo para muchas personas. Un reconocimiento más que merecido.

Antes de entrar al Teatro Lope de Vega, tuvo unas palabras de cariño y agradecimiento para ElDesmarque

Las palabras de Virginia Torrecilla

Directora Deportiva en Manacor: "Sigo aprendiendo mucho de todo ello a pesar de que siempre he estado en la alta comeptición. Poco a poco me voy haciendo a ello".

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Recorrido: "Como jugadora profesional y niña que siempre quiso jugar al fútbol mis inicios fueron complicados. Allá por el 2000/01 jugar al fútbol era impensable. Pero poco a poco fui despuntando, mi familia apostó por mí, fui destacando y poco a poco fui subiendo escalones y llegué a Primera con 14 años. Luego el camino fue muy llano y luego llegó mi enfermedad. Hubo un principio y un final duro. Lo más importante es que estamos aquí a día de hoy".

Enfermedad: "Hay momentos en la vida que te golpea y no sabes qué hacer. Pero la vida es así, Momentos en los que todos va muy bien y en otros te caes y te tienes que levantar. Ese fue mi lema en ese momento. Mi enfermedad, un cáncer cerebral, lo supero con creces. No sabía a lo que me exponía. Cuando me recupero dos meses después tuve un accidente con mi madre y se quedó en silla de ruedas, eso fue muy duro y caí en depresión. La vida desafortunadamente a veces es así pero no me queda otra que seguir. La vida tiene cosas muy bonitas pero también hay que superar los obstáculos que se dan. Ahora hay una cosa que se llama salud mental, hace unos años era impensable. A día de hoy tiene nombres y apellidos. Necesitamos gente que nos ayuden, personas capacitadas para ello. La salud mental es lo más importante para que estés bien".

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Mundial 2023: "Veo a la selección muy unida. Tienen un montón de ganas de este Mundial, en Brasil están trabajando muy bien. Yo creo que al final la favorita es España, somos conscientes de ello. Ya son campeonas, siempre llegan a las finales y eso conlleva a los números que están teniendo. Si me tengo que mojar apostaría por España.

Un ejemplo: "Me ven como una referencia como jugadora y persona. Me repito mucho en ello, no solo quieron que me recuerde como la Virginia furbolista, si no también la que superó algo importante. Transmitirle a la gente que hay que seguir adelante en la vida".