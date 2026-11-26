Ángel Cotán 26 NOV 2026 - 19:27h.

La windsurfista, galardonada junto a un gran elenco de mujeres deportistas

Las grandes figuras del deporte femenino se reúnen en la IV Gala de Premios Desmarcadas

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Marina Alabau recibió este jueves un nuevo reconocimiento a su gran trayectoria profesional. La windsurfirta, oro olímpico en Londres 2012, disparó la modalidad en nuestro país siendo toda una inspiración para las siguientes generaciones de mujeres deportistas. La sevillana añade este jueves a su gran colección de medallas uno de los galardones de la IV Gala de Premios Desmarcadas.

El discurso de Marina Alabau en la IV Gala de Premios Desmarcadas

La premiada no pudo ocultar su felicidad por regresar a su ciudad: "Muy contenta de volver a mi ciudad natal que últimamente no vengo por aquí. He venido con mi hija y mi sobrina, así que muy contenta por la Gala de este noche".

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Alabau, en el micrófono de ElDesmarque, lanzó la vista atrás para recordar sus inicios: "Era una niña y lo recuerdo disfrutando del verano, de la playa y empecé un curso en Isla Canela, continué en el Club Náutico del Guadalquivir y he acabado siendo campeona Olímpica. Llevo más de veinte años en Tarifa, allí he criado a mi hija y seguimos navegando y en contacto con el mar todos los días".

Aunque ya no compite, la campeona olímpica admite que no deja el deporte de lado en Tarifa: "Tengo la suerte de que sigo haciendo deporte, sigo haciendo windsurf y mi hija lo ha retomado también. No le gusta la competición, pero sí navegar".

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Por último, Marina Alabau desveló cuál es el mejor recuerdo de su carrera: "Después dejé el windsurf olímpico, que ahí si creo que hay bastante igualdad, pero en un circuito privado no tiene nada que ver. Entre eso y otras cosas llegó un momento en el que ya no me compensaba seguir compitiendo. Han sido veinte años compitiendo. El día que crucé y gané el oro olímpico es mi mejor recuerdo".