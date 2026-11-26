Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 22:11h.

"Es una mentalidad que hemos ido adquiriendo poco a poco y nos ha ayudado a conseguir resultados"

Juan Iglesias echa la vista atrás hacia el derbi: "El que vio el partido sabe quién mereció ganar"

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En la IV Gala Desmarcadas 2026 se ha dado cita una importante representación del Sevilla FC. Junto al vicepresidente y al entrenador -José Castro y Luis García Plaza-, no podía faltar el capitán, un Gabriel Suazo que ha comenzado la temporada a un nivelazo y se ha ganado el respeto de la afición.

En la entrada al impresionante Teatro Lope de Vega, el capitán sevillista ha atendido a ElDesmarque para hablar, cómo no, un poquito del derbi ante el Real Betis Balompié. “Nos sabe un poquito a poco lo del derbi. Pero bueno, se terminó llegando a un empate también en los últimos minutos, que no era fácil. Creo que hicimos un gran partido. Merecíamos un poco más, pero bueno, ese punto también te da para seguir sumando”, expresaba el chileno.

Suazo llegó en el verano de 2025 de la mano de Antonio Cordón, y es una voz autorizada para evidenciar que las sensaciones son muy distintas a las de la pasada temporada. “Sí, totalmente. Hoy salimos con la mentalidad sobre todo de ir a competir cada partido. Cada partido, nuestro objetivo no está al final de temporada, sino en cada partido que tenemos por delante. Es una mentalidad que hemos ido adquiriendo poco a poco y nos ha ayudado a conseguir resultados”.

La adaptación de Suazo al club y a la ciudad

Su adaptación al Sevilla FC y a la capital hispalense ha sido ejemplar, y así lo demuestra tanto dentro como fuera del césped. “Muy feliz de poder estar acá en Sevilla. La gente me ha tratado increíble. La adaptación también pasa mucho por cómo es la gente contigo. También mi personalidad quizás también me lleva a eso, por cómo son mis compañeros conmigo, el técnico que hoy está presente. La verdad que eso también ayuda muchísimo a que mi adaptación sea más rápida. Es un club con mucha presión que requiere de mucha mente. Yo también estuve mucho tiempo en Colo Colo, que es un club importante en mi país y que también requiere mucho de esa energía positiva que me gusta a mí transmitir en cada partido y en cada entrenamiento”, y así lo hace día a día.