Basilio García Sevilla, 26 NOV 2026 - 22:03h.

El discurso del presidente de ElDesmarque

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Fede Quintero, presidente de ElDesmarque, no podía faltar a tan especial cita. El artífice de estas Galas de Premios Desmarcadas que ya suma cuatro ediciones tuvo unas grandes palabras para el inmejorable elenco de mujeres premiadas esta noche, pero también para el deporte femenino. El mandamás de esta casa recordó los inicios del medios: "La gente pedía otras cosas, nosotros nacimos de lo local y nos hicimos nacionales a partir de hacernos fuertes en nuestras pequeñas galias".

Quintero destacó todo el trabajo que hay detrás de la IV Gala de Premios Desmarcadas: "Estoy muy orgulloso de esta gala porque ha sido la más difícil de organizar. No había trenes, no había vuelos, mucha gente que se ha quedado en casa... y las premiadas han hecho un gran esfuerzo. Me estaba acordando del accidente de hace unos días, de Urda, y esta gala va para ellos".

Fede Quintero, el gran anfitrión de la IV Gala de Premios Desmarcadas

Manuel Carrasco le brindó una sorpresa con una videollamada en directo: "Me llamó y me dijo que no le dejaban cantar en el Lope de Vega. El caso es que dijimos que había que dejarle cantar y creo que fue una previa del Día de Andalucía, vendió todas las entradas".