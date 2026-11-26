Juan Pérez 26 NOV 2026 - 21:14h.

El running back de los Detroit Lions ha arrancado el partido exultante

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El partidazo de Acción de Gracias entre Detroit Lions y Chicago Bears deja una de las escenas más icónicas de la jornada a lo largo de la historia por la generación de un meme instantáneo durante una celebración. El primer touchdown de los Lions ejecutado por Jahmyr Gibbs lleva al running back a cumplir algo que claramente estaba pactado junto a sus compañeros, una función de unos segundos donde aprovechan para 'rellenar un pavo' a palazos mientras un jugador se tumba como si fuera la cena antes de entrar al horno. Un guiño sintomático a lo que significa el día en Estados Unidos mientras los highlights como el de Amon-Ra brillan a cada minuto.