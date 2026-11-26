Juan Pérez 26 NOV 2026 - 19:47h.

El primero de los tres partidos que retransmite Mediaset esta semana

La jornada 12 de la NFL en Mediaset: un jueves de Acción de Gracias y los horarios para el fin de semana

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La celebración del Día de Acción de Gracias pasa ineludiblemente por un partido histórico como lo es el Chicago Bears contra Detroit Lions que se retransmite en directo en Mediaset. En ese espectro donde dos contendientes a la Super Bowl chocan para enfrentar dos de las mejores rachas de la NFL, y en ella el cuerpo de receptores de los Lions buscan protagonismo con jugadas de lujo como la de Amon-Ra St. Brown. El duro estreno de las defensas presionó en exceso a los dos quarterbacks hasta darle brillo tanto a los running backs como a los receptores de forma aún más brillante. Los pases de Jared Goff no fueron tan preciosos, y de ahí que esta genialidad a una mano sea una de las jugadas del partido en la Semana 12.