Juan Pérez 25 NOV 2026 - 15:23h.

Asientos VIP, hotel, viaje y todo el espectáculo de la gran final

La Super Bowl 2026, en cifras: más de 200 millones de litros en cerveza o entradas a 18.000 dólares

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La experiencia única de sentir la NFL en directo tiene las oportunidades contadas desde España, y después del espectáculo en directo en el Santiago Bernabéu con Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons este año, la mira está en Los Ángeles. La liga de fútbol americano tiene uno de los vínculos más poderosos para ofrecer al público una opción de ver en vivo la Super Bowl 2027, disfrutar a Jay-Z en el Halftime Show y recibir una invitación con dos entradas y el extra de un beneficio económico por un curioso día de trabajo.

La alianza de la NFL con Infojobs permite que la habitual propuesta para trabajar en un día de puro placer deportivo pase al primer plano de cara a la gran final preparada para el 14 de febrero en 2027. Con el perfil de un VIP en alojamiento y acceso al SoFi Stadium, la propuesta exige participar mediante la oferta publicada en la página web para poder entrar en la selección en el que sin duda es el sueño de millones de espectadores.

La plataforma de empleo es uno de los patrocinadores oficiales de la NFL en España con todo lo que supone para el aficionado, tomar partido de una acción denominada Cool Job para dar con la persona adecuada para asistir a la Super Bowl LXI. Un invitado VIP que además tendrá la suerte de recibir 1.000 euros netos por el día de trabajo que supone disfrutar en directo la gran final con todos los condicionantes positivos.

La propuesta, que ya se realizó en el Santiago Bernabéu para llevar a dos personas a disfrutar del Falcons - Bengals el pasado 8 de noviembre, ahora sube de nivel para comprobar quién se lleva el trofeo Lombardi esta temporada. Y el extra está en que por primera vez en la historia todo confluye para dejar la cita en el mismísimo 14 de febrero, por lo que cruzar el Atlántico para viajar a Los Ángeles puede tener una celebración extraordinaria si el seleccionado elige a su pareja para acompañarlo.