Basilio García Sevilla, 25 NOV 2026 - 21:06h.

El lebrijano abre una puerta a su salida ante la falta de minutos

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La delantera del Sevilla FC es la línea del equipo que más comentarios está despertando en estos primeros meses de la temporada. Han llegado Robbie Ure y Lucas Stassin, mientras que Isaac Romero sigue desde la temporada pasada, y lo cierto es que entre los tres suman cinco goles en LALIGA EA SPORTS. Tres de ellos los ha marcado el lebrijano y, sin embargo, es el que menos minutos ha disputado de los tres.

En esta tesitura, el canterano se reivindica y lo hace con noticias que tienen que ver con su futuro. Isaac Romero acaba contrato en junio de 2028, por lo que le queda poco más de temporada y media de contrato, y teniendo en cuenta que Luis García Plaza no termina de darle el protagonismo que cree merecer y, además, ha regresado al esquema con tres centrocampistas, el delantero estaría dispuesto a abrir una puerta a una posible salida, tal y como ha informado Zona Mixta.

El lebrijano adquirió la ficha del primer equipo a todos los efectos en enero de 2024, firmando un segundo tramo de temporada espectacular con el Sevilla tras haber hecho buenos números en el filial. Jugando con En-Nesyri se sentía a gusto y su irrupción fue brillante. En la renovación que firmó en mayo de ese año -su contrato expiraba en junio de 2025- se aseguró una ficha importante después de una negociación espinosa entre el club y sus agentes, cuatro años de contrato y una cláusula de rescisión de 30 millones de euros.

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Una renovación al alza

Pero lo cierto es que Isaac Romero no ha logrado rendir como en los meses previos a renovar, y ha promediado solo cuatro goles por temporada. Poco para un delantero que, eso sí, ha ocupado un rol que no le corresponde durante muchos partidos, jugando de ‘9’ cuando se siente más cómodo como segundo punta. Es por ello que en la entidad son ahora mucho más cautos a la hora de firmar las renovaciones de los canteranos que dan sus primeros pasos en el primer equipo, tal y como le sucedió a Oso o le está pasando a Andrés Castrín.

Isaac Romero está en la estructura de la macroagencia AS1, tras la integración de Promosport en esta firma. Alejandro Campano es el representante que lleva sus asuntos y el exfutbolista del Sevilla también representa a Nico Guillén. La opción de una salida está abierta, su inicio de temporada está siendo destacable y él quiere más minutos.