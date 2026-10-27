Basilio García Sevilla, 27 OCT 2026 - 13:54h.

El jugador está a un gol de sus mejores números ligueros en el Sevilla FC

La segunda perdonada a Catena: le rompió hasta la bota a Isaac Romero

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Isaac Romero parece otro. El delantero lebrijano ha comenzado la temporada a buen nivel, Luis García Plaza tiene claro el modo en el que le puede sacar el mejor rendimiento y el futbolista juega más liberado. El Sevilla FC lo está agradeciendo y el canterano ya es el máximo goleador del equipo con tres dianas tras el golazo que marcó el lunes ante el CA Osasuna. Hasta el momento sus goles han sido de bellísima factura, demostrando el cañón que tiene en su pierna izquierda.

De hecho, Isaac Romero está ya a un solo gol de igualar sus mejores números ligueros con el primer equipo. Tanto en la 23/24, como en la 24/25 y en la 25/26, el delantero marcó cuatro goles en la competición doméstica. Su mejor campaña fue la primera, pues marcó dos goles más en la Copa del Rey y hay que tener en cuenta que se incorporó al primer equipo en enero. En las otras dos añadió una diana más en el Torneo del KO y en total ya son 19 goles los que ha marcado con el Sevilla FC.

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Todos estos ingredientes han provocado que Luis García Plaza haya alcanzado un acuerdo con él. Más bien, una apuesta relacionada con el número de goles que el lebrijano sea capaz de marcar en la temporada 2026/27, y así lo desveló el entrenador tras la victoria ante Osasuna en la que él abrió la lata con espectacular zapatazo con el exterior de su pierna zurda.

“Tengo una apuesta con él, de goles. Lo tiene que superar”, desvelaba el técnico madrileño tras el partido, en unas palabras en las que volvía a dejar claro qué es lo que espera de él. “Me gusta jugando con otro delantero, es su posición natural. No tanto de mediapunta, sino de segundo delantero. Encaja muy bien en ese perfil”, reconocía el míster.

“Hoy no me lo he pensado, le he pegado tal como venía y ahora mismo estoy teniendo esa suerte de que me está entrando el balón. Ojalá todas la semanas sea así para ayudar al equipo”, explicaba en zona mixta.

Los claros y oscuros de Isaac Romero

El hasta ahora máximo goleador del equipo ni siquiera entra entre los once jugadores más utilizados por García Plaza. Es el decimotercero, con 304 minutos disputados, perdiéndose dos partidos, uno por decisión técnica y otro por sanción después de ser expulsado por doble amarilla en la celebración de su gol -otro golazo- ante el Levante UD.

Precisamente sobre esa sanción también habló el delantero al término del partido ante Osasuna, reconociendo que ha pasado unos días difíciles. “Mal. A ninguno le gusta que lo expulsen y dejar a sus compañeros con uno menos y después que te empaten el partido. No puedo decir mucho porque al final los que deciden son ellos. Yo sí digo que hay muchos jugadores que también hacen tipo de cosas esas y nadie le saca tarjeta”, expresaba.

Por último, se refirió también al plantillazo que recibió de Catena en la segunda mitad que bien le hubiera valido una amarilla al central rojillo. “Para mí sí, me mete un plantillazo y para mí sí es de segunda tarjeta”. Por cierto, el delantero no vio amarilla en esa acción pese a que fue lo que pareció en el estadio e incluso la web de LALIGA la dejó reflejada. La receptora de esa tarjeta fue la fisioterapeuta Andrea Fernández Limones y, según dejó escrito Ortiz Arias, el motivo fue por hacer “caso omiso” a las instrucciones del colegiado