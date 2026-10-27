Basilio García Sevilla, 27 OCT 2026 - 00:00h.

"Nos hemos quedado cortos en la portería contraria, victoria merecida, podríamos haber hecho algún gol más"

Uno por uno del Sevilla FC ante el CA Osasuna: aquí hay algo

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Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, atendió a los medios de comunicación tras el encuentro ante Osasuna para repasar lo ocurrido este lunes en el Sánchez-Pizjuán. El técnico, que ha firmado su mejor arranque de temporada como entrenador en Primera división, se ha mostrado contento, pero baja el balón al suelo y pide calma al sevillismo pese a ser sexto en la tabla y distanciarse dentro de los puestos europeos.

El madrileño ha analizado el partido y ha reconocido que les ha faltado acierto de cara a la portería rival, pero también quiere mostrar su cautela. “Nos ha costado al principio, un cuarto de hora o 20 minutos donde ellos han salido en un estilo diferente, eran más directos, verticales, han salido más combinativos y nos ha costado. Después el equipo ha estado muy bien. Al principio de la segunda ellos aprietan tras el descanso, pero hemos tenido el control del partido. Nos hemos quedado cortos en la portería contraria, victoria merecida, podríamos haber hecho algún gol más. Contento por los jugadores y afición. Cuando la gente es pesimista yo soy optimista, y cuando la gente es optimista yo pido calma”, afirmaba.

Además, recuerda que la media de puntos del equipo está por encima de lo normal, y destaca que el equipo siempre compite. “No es fácil. La media de puntos es muy alta. Son 1,7 por partidos una media altísima, solo hemos perdido con los tres gigantes. El equipo es competitivo. Se esfuerzan al máximo, lo dan todo, hemos marcado en todos los partidos, eso es importante, de transición y balón parado. Estamos creciendo mucho en juego organizado, siempre partiendo de jugar en campo contrario, esa es la premisa. Con balón o sin balón, somos un equipo capaz de aguantar esos envites. Esto es muy largo, el Espanyol termino quinto en diciembre y vino aquí jugándose el descenso. La Primera División es dura, difícil, pero también hay que disfrutar. Jugamos jueves, domingo, y viernes. Hay que poner a toda la segunda unidad sí o sí. Es obligatorio. Si no, no pueden jugar en Getafe. Jugando un jueves a las 21.00 y en Getafe a las 14.00. Era mi idea. Los que no han jugado hoy, para entendernos”.

No era día de hablar demasiado del arbitraje, pero Luis García Plaza no quiso dejar pasar la oportunidad de expresar su sorpresa por la no expulsión de Catena por el plantillazo a Isaac Romero. “Esa norma tienen que cambiarla. Un jugador recibe una falta y tiene que ir un minuto fuera. Nos ha pasado incluso a favor. Lo hacen para el tema que exagerar, pero me parece que es algo que no es acorde. Para mi podría ser amarilla y la segunda. Él habrá visto que no era, pero para mí era. En eso no estamos teniendo nada de fortuna. Se podía haber sacado. ¿A Andrea le ha sacado amarilla?”, se mostraba sorprendido de que la tarjeta amarilla que parecía haber enseñado a Isaac Romero fuera finalmente a la fisioterapeuta.

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El resto de las declaraciones de Luis García Plaza

Afición. “En Pamplona era una situación dramática, lo sabéis todos. Era jodida. Ganamos cuatro partidos de siete. Teníamos que hacer una cosa muy grande, la hicimos. El equipo se quedó con ese germen. Yo mismo, cuando llegué, era una situación muy complicada. Salió bien, de momento estamos contentos, felices. Hasta ahora no hemos fallado nunca, en estar, incluso con Madrid, Barça y Atleti. Ese es el gen que quiero inculcar, competir, creer en nosotros, con más o menos defectos, más o menos calidad”.

La actitud defensiva. “El único partido que me ha sorprendido es el del levante, los demás hemos estado bien defensivamente. Por nuestra manera de jugar, si echamos atrás el bloque y defendemos atrás… Contra Barça o Madrid intentamos jugar igual. Cuando hay esa calidad delante de jugadores tan buenos, nos pasa. El equipo defensivamente está muy bien. El trabajo de Lucas, Isaac, Chidi, ha sido muy bueno. Compromiso. Y a partir de ahí crecer. Que no lo perdamos”.

Cambio de tendencia. “Sporting de Hortaleza. Siguiente rival. No tenemos que pensar. La Copa la quiero competir, no significa llegar a la final, he estado dos veces a punto de meterme en semifinales y tengo ganas. No hay que pensar en nada más, y después a Getafe. Tenemos una prueba dura. Es lo que tenemos que hacer, competir al máximo cada partido, y cuando queden 10-12 partidos veremos dónde estamos. Competir a cada partido”.

Rendimientos individuales. “De Fofana ya hemos hablado bastante, es un jugador que está por encima, aun así, le está costando adaptarse a jugar de distinta manera, viene de equipos grandes que dominan. Ejuke puede jugar en la derecha, ya lo hizo. Le ha costado hacerlo bien, pero es capaz de desbordar ahí. Ruben el rato que ha estado también lo ha hecho bien. Que todos cojan el ritmo porque necesitamos a todos”.

Vestuario. “Ganar en Primera división es muy difícil. Se hace necesario, como en cualquier partido. Espero que la mala racha llegue muy tarde, pero la pasaremos. Competir y jugar cada partido como si fuera el último, es la clave del equipo. Hemos hecho un video recordando la situación de Pamplona, para que los nuevos vieran lo que costó el año pasado”.

Isaac Romero. “Me gusta jugando con otro delantero, es su posición natural. No tanto de mediapunta, sino de segundo delantero. Encaja muy bien en ese perfil. Tengo una apuesta con él, de goles, que lo tiene que superar. A veces ha tenido que jugar solo, no quiere decir que vaya a jugar siempre, porque también nos cabe poner a otro en el centro. Kocho o Guridi. Manu Bueno ha jugado 20 minutos y nos ha dado todo lo que necesitaba el equipo”.

Mejor arranque en Primera. “Contento estoy, joder. Tranquilo, por que sé cómo es esto. No tengo que pensar ni en Getafe, en Copa siempre hay una sorpresa. Hay que tomar el partido en serio. Estoy muy contento por la situación del equipo, mi experiencia me dice tranquilidad, a seguir entrenando, jugando, que los chavales transmitan lo que están haciendo. Esos 20 minutos que no hemos estado bien, no nos han llegado en juego. Como somos un equipo que roba, cuando no estás así no te sientes incomodo”.

Clave táctica. “Al principio, después de ver el único partido de Jagoba, cuando el Racing apretaba con dos puntas golpeaban largo, eso habíamos hablado. Nos costaba saltar y no encontramos las distancias ajustadas. Después hemos saltado adelante con extremos. Ellos no estaban llegando, con Manu sabíamos que Fofana se podía descolgar si Robbie fijaba a los dos centrales, y Fofana con campo tiene piernas. Podemos jugar 4-3-3, 4-4-2, he dudado si meter cinco, pero Carmona ha salido de interior. Teníamos a Sangante calentando por si caso”.