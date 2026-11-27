Basilio García 27 NOV 2026 - 07:48h.

Pellegrino Matarazzo y Luis García Plaza meditan sus onces con equipos que llegan con mucha diferencia de descanso

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La Real Sociedad y el Sevilla FC se miden este domingo en Anoeta en el partido que cierra la sesión dominical de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. Son el quinto clasificado y el sexto, y llegan con la intención de consolidarse en esos puestos, pero con un descanso muy diferente. Mientras los donostiarras han jugado este jueves en Londres, los nervionenses no compiten desde el derbi del pasado sábado y completarán una semana preparando el partido.

En ElDesmarque analizamos los posibles onces que pondrán en liza Pellegrino Matarazzo y Luis García Plaza, en un partido que puede estar marcado por la tremenda diferencia de descanso de uno y otro equipo.

El posible once de la Real Sociedad

La Real Sociedad llega tras una dolorosa derrota en la Europa League ante el Crystal Palace, que acabó remontándole el partido después de adelantarse en el marcador. Los donostiarras pernoctan en Londres, tienen previsto un entrenamiento el viernes por la tarde y otro más el sábado, por lo que llegarán casi con la lengua fuera.

Eso sí, Matarazzo dispuso en Inglaterra un once muy alternativo, por lo que todo apunta a que salga con el once de gala este domingo. Hombres como Sergio Gómez, Aramburu, Oskarsson o Carlos Soler no salieron de inicio y serán titulares, junto a Remiro, que volverá a la portería, y un Mikel Oyarzabal incombustible. Kubo tampoco salió de inicio, pero hay más dudas en cuanto a su titularidad.

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Así, el posible once titular de la Real Sociedad será el formado por Remiro; Aramburu, Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez; Carlos Soler, Gorrotxategi; Sucic, Oyarzabal, Guedes; y Oskarsson.

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El posible once titular del Sevilla en Anoeta

El Sevilla afronta el partido con las buenas sensaciones tras el derbi del pasado sábado, pero con la urgencia de volver a ganar tras haber conseguido solo una victoria en las últimas seis jornadas. Le sirve para mantenerse en puestos europeos, pero debe sumar más puntos. En el horizonte se adivina el partido de Copa del Rey ante el Atlético Paso, pero eso será otro cantar.

La única novedad en la convocatoria apunta a ser Marcao, que ha regresado a los entrenamientos esta semana. Sin embargo, no se esperan cambios con respecto al once que salió en el derbi teniendo en cuenta los buenos minutos que hizo Jon Guridi, que regresa al lugar en el que se formó como futbolista.

El posible once de Luis García Plaza sería el formado por Odysseas; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi, Fofana; Rubén Vargas, Félix Correia y Stassin.