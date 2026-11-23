Lluvia de críticas contra el portero tras su error ante el Racing

Matarazzo teme por una baja clave contra el Sevilla y señala "errores muy simples"

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Álex Remiro no tuvo su día en Santander. La Real Sociedad se marchó de vacío en su visita al Racing pese a firmar un partido notable en producción ofensiva, pero insuficiente en eficacia. Sólo dos goles en 26 disparos unidos a "errores muy simples" en defensa, tal y como lo calificó el propio Pellegrino Matarazzo.

Entre esos errores destaca especialmente el del portero, que regaló el segundo tanto del partido a Yassir Zabiri. A los 8 minutos de encuentro y con 1-0 a favor del Racing, Remiro se hizo un lío morrocotudo con el balón en los pies para que el cuadro cántabro doblara su ventaja. Una acción en la que ni siquiera está demasiado claro cuáles eran las intenciones del guardameta, que parecía querer pisar el esférico para recortar al delantero en vez de entregárselo a Mamadou Sarr, que estaba completamente solo a su izquierda.

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Álex Remiro, lluvia de críticas enfocadas en su renovación

Este nuevo fallo de Remiro, que lleva varios meses alejado de su mejor versión y ya se quedó en verano fuera de la convocatoria de España para el Mundial, ha vuelto a provocar una lluvia de críticas a través de las redes sociales. Muchas de ellas, además, relacionando su rendimiento con su posible renovación.

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El portero acaba contrato a final de temporada y su futuro es más incierto que nunca. Las últimas informaciones que llegan desde San Sebastián apuntan a una oferta por parte de la Real que habría sido rechazada por Álex, cuyo objetivo sería lograr una propuesta económica algo mayor.

Esas pretensiones, unido a su rendimiento, han hecho que muchos aficionados señalen al portero en las últimas semanas y en los últimos días. Unas críticas que se han agravado más a raíz de este fallo ante el Racing, que acabó siendo determinante para que la Real Sociedad firmara su quinta derrota de la temporada en El Sardinero.