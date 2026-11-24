Basilio García Sevilla, 24 NOV 2026 - 12:09h.

El brasileño ha estado algo más de siete semanas de baja tras su última lesión

La decimotercera lesión de Marcao en el Sevilla

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Cualquier incorporación al grupo es buena, así que las noticias en el primer entrenamiento del Sevilla FC tras el derbi ante el Real Betis Balompié son agradables. Marcao, que llevaba de baja desde la disputa del Trofeo Antonio Puerta a principios de octubre, ha regresado este martes al trabajo con el resto del grupo.

El central brasileño, que enlaza una lesión con otra prácticamente desde que fichara por el Sevilla, no ha tenido oportunidad de disputar minuto oficial alguno en lo que va de temporada, y apenas estuvo sobre el césped algo menos de media hora en el partido amistoso ante el Aston Villa del pasado 2 de octubre. Casi dos meses después, ha regresado.

Marcao sufrió una lesión recto anterior del cuádriceps derecho que le ha mantenido de baja durante algo más de siete semanas. No obstante, no está en los primeros puestos de las prioridades de Luis García Plaza, que ya dejó claro antes de su enésimo problema físico que el canterano Iker Muñoz estaba por delante en la línea de rotación.

Con todo, será difícil que pueda sumar minutos en el partido de la Copa del Rey del próximo jueves, 3 de diciembre, ante el Atlético El Paso, en la isla canaria de La Palma, y quizás podría reaparecer, si todo marcha por los cauces debidos, en la eliminatoria de dieciseisavos de final que se jugaría antes del parón navideño, pues en LALIGA lo tiene harto complicado.

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Casi un año sin jugar un partido oficial

El central brasileño no juega un partido oficial desde diciembre de 2025 tras ser expulsado en el Santiago Bernabéu y caerle una sanción de seis partidos por su comportamiento, enlazó esa sanción con una rotura en el escafoides de su pie izquierdo y otra rotura en el flexor de la cadera derecha durante la pretemporada.

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Apenas entrenó algunos días con el grupo en septiembre y pudo disputar solo 25 minutos del Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa antes de caer de nuevo. En el Sevilla le han comunicado que no cuentan con él y si se marcha antes de que acabe su millonario contrato en 2028 mucho mejor, pero también es cierto que es un jugador muy querido en el vestuario y seguro que sus compañeros se alegrarán de su recuperación.