Pepe Jiménez Sevilla, 27 NOV 2026 - 13:39h.

El chico, junto a Sangante e incluso Félix Correia, las alternativas para el lateral derecho

Grave lesión de José Ángel Carmona: qué tiene, tiempo de baja y posibles sustitutos

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La cantera siempre aparece. Con el mercado cerrado y con algunas semanas aún por delante, Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, busca soluciones para completar su plantel ante las ausencias de José Ángel Carmona y Alfon por lesión, y entre recursos o adaptaciones, el míster apostará este fin de semana por el joven Adri Pérez para completar su convocatoria. La sorpresa en el Reale Arena por si Juan Iglesias tropieza.

Sevillano de 2007 (19 años), Adri Pérez ha sido confirmado por Luis García Plaza como hombre convocado para el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad después de haber subido a sus entrenamientos tras jugar con el Sevilla Atlético ante el Recre.

Titularísimo en el segundo equipo, Adri Pérez se formó inicialmente como extremo, aunque fue en sus últimos meses en el juvenil -aún tiene edad para ello- cuando se consagró como lateral diestro. Rápido, no destaca por su físico (1.75 m), pero sí por su enorme entrega y esfuerzo (ha anotado un tanto en 12 encuentros).

Como ha confesado el técnico, aún está "conociéndole" y es que Adri Pérez, al tener a Carmona e Iglesias por delante (e incluso a Juanlu Sánchez a principios de año), no había tenido que subir al primer equipo para completar entrenamientos, situación que sí ha debido cumplir en la última semana.

Si nada raro ocurre, su debut en la élite deberá esperar, aunque todo apunta a que, si sigue todo igual, sumará sus primeros minutos en la Copa del Rey el próximo jueves, cita en la que Luis García Plaza deberá dar descanso a Juan Iglesias ante la acumulación de minutos en sus piernas.

La otra 'sorpresa' que García Plaza estudia para el lateral derecho

Adri Pérez, aunque sí es la más lógica, no es la única alternativa que estudia García Plaza para la banda derecha si Juan Iglesias tiene algún percance físico o en forma de sanción. El propio entrenador ha admitido que, según las características del rival, podría colocar en dicha posición a Sangante -ya ha jugado ahí- o incluso a Félix Correia.

El ex del Lille, diestro, puede adaptarse a dicha posición por su capacidad táctica e incluso en alguna contada ocasión ha ocupado dicho rol, aunque fue más anecdótico y por necesidad que realmente una apuesta de sus entrenadores.

De momento el dueño del carril diestro, por méritos propios, es Juan Iglesias, pero Luis García Plaza, que espera algún fichaje para dicha posición en invierno, busca soluciones para intentar que si el ex del Getafe falta, el hueco tenga sustituto temporal.