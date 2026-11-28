Joaquín Anduro 28 NOV 2026 - 16:40h.

Matarazzo cree que, si siguen en esta línea, la Real mejorará los últimos resultados

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Las dos últimas derrotas ante el Racing de Santander y el Crystal Palace no cambian la cara de la Real Sociedad y Pellegrino Matarazzo ha destacado el juego en estos dos encuentros que no se ha traducido en resultados. La siguiente prueba llegará este domingo frente al Sevilla en Anoeta y el técnico neoyorquino ha querido alabar el estilo y el juego de los hombres de Luis García Plaza.

Pellegrino Matarazzo, antes del Real Sociedad-Sevilla

Sensaciones tras las dos últimas derrotas: "Sí, lo mejor está por venir, porque jugamos mañana un partido muy importante contra el Sevilla. Obviamente, después del último partido, te sientes decepcionado, especialmente porque merecíamos más en el último partido. Hicimos una actuación fantástica y no terminamos ganando el encuentro. Así que, obviamente, es amargo, pero seguimos adelante. Hemos perdido los dos últimos partidos pero sabemos que en ambos podíamos y debíamos ganar. También sabemos que estamos haciendo algo bien y eso nos da confianza para seguir adelante".

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Importancia del aspecto mental: "Siempre trabajamos el aspecto mental, también forma parte del fútbol. Cada reunión que tienes, cada palabra que dices influye mentalmente en los jugadores y provoca algo. Somos muy conscientes de que esta fue una de nuestras mejores actuaciones de la temporada. La manera en que controlamos completamente el partido, concedimos muy pocas ocasiones y creamos oportunidades tanto contra la presión alta como contra el bloque bajo. No encontraron soluciones frente a nuestro estilo y nuestra actuación. Sabemos que, si seguimos jugando así, ganaremos muchos partidos y podremos vencer a cualquier equipo también en esta competición. Somos muy conscientes de ello y buscamos dar continuidad a este nivel de rendimiento porque, si lo hacemos, ganaremos muchos, muchos partidos".

Cómo trabajar la mejora de cara al gol: "Es importante seguir creando ocasiones, el hecho de que las estemos creando me indica que vamos en el camino correcto. Por supuesto, hablas individualmente con los jugadores para ver cómo están, pero muchas veces no conviertes esto en un tema importante. Los delanteros atraviesan momentos de forma que cambian. Si seguimos creando tantas ocasiones, seguimos trabajando con intensidad y siendo ambiciosos en cada entrenamiento y en cada partido, entonces solo será cuestión de tiempo que volvamos a ser más eficaces. Lo hemos sido anteriormente pero, simplemente, en los dos últimos partidos no ha sido así".

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Tranquilidad por las dos derrotas por el nivel de juego. "Estamos muy tranquilos por los dos últimos partidos como dije porque no cuajamos actuaciones para esos resultados y nos ayuda a seguir apretando al máximo y continuar mejorando. Esperamos también realizar una actuación así de buena ante el Sevilla porque lo necesitamos. Es un equipo muy bueno, que sabe competir con mucha fuerza y muy bien. Mañana necesitamos ese nivel de competitividad, esa confianza y una muy buena actuación para ganar".

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Nivel del Sevilla en este arranque: "Hacen cosas sencillas, pero las hacen con una intensidad muy alta. Un estilo de juego muy directo, muchos centros al área, no asumen muchos riesgos en la salida de balón y saben cómo quieren presionar. Es un estilo muy claro, muy sencillo, pero lo ejecutan con un nivel muy alto de intensidad y competitividad. Por eso es muy importante que mañana salgamos al campo sabiendo que tenemos que hacer bien lo básico, que tenemos que estar preparados para los duelos, ante un equipo que no nos va a dejar simplemente pasar el balón. Hay mucho contacto físico, muchas faltas, y tenemos que estar preparados para ese estilo. Si lo estamos, tenemos la calidad para ganarles, pero lo primero es lo primero".

Cómo está Jon Mikel Aramburu: "Bien, ha entrenado hoy y se ha sentido bien. No tiene problemas y es una opción para la convocatoria y también para partir del once inicial".

Ausencia en la lista de Dani Díaz: "¿No está en el equipo? Tenemos a 20 jugadores en la convocatoria. Él juega esta noche con el Sanse y mañana veremos si se añade un jugador más a nuestra convocatoria".