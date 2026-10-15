Las opciones de Laporte e Imga, las alternativas de Terzic ante el Valencia

Juan Pérez 15 OCT 2026 - 14:52h.

El central toca balón y puede acelerar su regreso para la noche del sábado

Jesús Areso, la adaptación al modelo de Terzic y su gran cambio físico: "El año pasado no estuve al 100%"

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El regreso del Athletic Club a la competición después del parón parece embrujado entre la suspensión ante el Rayo Vallecano y los avisos de una posible dana de cara al desplazamiento a Valencia de este fin de semana. Con casi un mes de pausa donde el equipo solo ha jugado 13 minutos en LALIGA en Vallecas, la composición del grupo es fundamental cuando aparecen nombres como el de Aymeric Laporte para retomar la titularidad.

El central internacional salió de la convocatoria el viernes pasado por una indisposición, y hoy por primera vez ha dado un paso de gigante para volver a competir. El de Agen ha entrenado por primera vez desde entonces con visos a entrar en los planos de Terzic, porque ha hecho carrera continua y ha tocado balón, por lo que puede ser de la partida para acompañar a Yeray en el eje de la zaga.

Aún así su recuperación no es definitiva y las próximas horas serán fundamentales para saber si ejerce como líder en la zaga o se mantiene la pareja de Yeray y Paredes. Y es una recuperación vital no solo por la relevancia de su regularidad en el once titular, sino porque su liderazgo se antoja aún más importante cuando faltan piezas del nivel de Sancet y Nico Williams.

La oportunidad de Christian Imga

La convocatoria de Christian Imga ante el Rayo Vallecano así como las sensaciones que había dejado el jugador entrenamientos y su aparición con las categorías inferiores de España dejaban espacio a la ilusión por ver a un nevo león aparecer. La titularidad se le quedaba grande de inicio, pero Terzic ha dejado entrever que está preparado para estar con el grupo, por lo que no habría sido extraño imaginarlo en la segunda parte en un partido cerrado.

Valencia puede ser un escenario similar para el extremo izquierdo de Zumarraga, porque todo apunta a que con las bajas actuales, puede ser una de las alternativas para romper el partido. A priori Berenguer debe ser el extremo titular a no ser que Terzic apueste por Guruceta en ataque, pero si hay que remontar el partido, el canterano puede ser una de las sorpresas de la jornada.