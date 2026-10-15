Fran Fuentes 15 OCT 2026 - 11:39h.

El lateral vivió un suceso a los 20 años que transformó por completo su perspectiva ante la vida

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Óscar de Marcos siempre fue un jugador diferente. El ya exfutbolista, ahora en el cuerpo técnico de Edin Terzic, se retiró en mayo del 2025 y, desde entonces, el Athletic Club sigue a vueltas con el lateral, aunque su presencia en la ciudad deportiva, como reconoce el propio Jesús Areso, es un plus. Del mismo modo, su ascendencia en el vestuario era todavía mayor incluso que en lo futbolístico, con Iñaki Williams intentando recoger el testigo como capitán zurigorri. Pues bien, en las últimas horas se ha hecho viral una historia en la que cuenta su experiencia como misionero en África, con 20 años, y cómo aquel viaje le cambió la vida cuando apenas era un joven con dinero y reconocimiento por ser futbolista.

Así lo recoge la cadena COPE: "Siendo jugador del Athletic, estaba en una charla en un colegio en Deusto, en Salesianos, cuando un chaval me hizo una pregunta: 'tú que eres una persona socialmente conocida, ¿cómo utilizas ese poder que tienes para ayudar a los demás?' La verdad es que no supe qué decir, me quedé sin palabras. Y de esa charla salí, fui a donde el director y le dije, quiero irme a África. Y así fue, unos meses después, ahí estaba con 20 años en África, intentando poner los pies en el suelo después de haberme creído una persona importante simplemente por ser conocida", explica.

La vivencia de Óscar de Marcos que le cambió por completo: "Una niña acusada de brujería"

La perspectiva le cambió por completo: "Ahí la realidad era bien distinta. Los importantes eran ellos, y a mí no me conocía nadie", reconoce. Entonces, dio paso a una anécdota que refleja muy bien aquella etapa: "Hubo una situación en uno de aquellos viajes que me marcó especialmente. Una situación que creo que explica perfectamente lo que es ser misionero. Un día estábamos comiendo y entre ellos estaba José Luis, un misionero que llevaba más de 25 años dedicando su vida a ayudar en África. En ese momento recibió una llamada. Recuerdo perfectamente cómo se levantó y salieron corriendo. Volvieron por la noche y una niña había sido acusada de brujería", desvela.

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Una situación que había exigido una rápida actuación para tratar de salvarle la vida: "Habían ido a buscarla y la habían llevado al internado de mujeres que había ahí, en Kara, en Togo. Al día siguiente nos subimos todos a una furgoneta y fuimos a hablar con la persona que había acusado a aquella niña. Allí fui consciente de la gravedad, aquella niña corría el riesgo de que la mataran. Pero bien primera persona, como José Luis, se enfrentaba a aquella situación por una persona que el día anterior ni conocía. Estuvo dispuesto a poner en riesgo su vida para salvar otra", revela. Una situación que, sin duda, tuvo que ser terrible y que debió cambiar por completo a Óscar de Marcos y todas sus prioridades.