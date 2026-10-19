Pablo Sánchez 19 OCT 2026 - 23:39h.

El Villarreal vuelve a ganar en Champions 1.651 días después (3-1)

Muchas temporadas juntos sobre el verde

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Este miércoles, Liverpool y Villareal se miden en un duelo de Champions que tendrá mucho de especial para algunos de sus protagonistas y donde también estará presente el Athletic Club. El club rojiblanco es el denominador común de los dos técnicos que se verán las caras en Anfield: Andoni Iraola e Iñigo Pérez. En la rueda de prensa previa al choque, el técnico del cuadro inglés repasó los buenos años que pasó junto a su amigo Iñigo en el Athletic.

"Para mi es un partido especial. Iñigo es mi amigo, nos conocemos desde los años de la academia en el Athletic, jugamos en el primer equipo. Tan pronto como se retiró fui lo suficientemente rápido para agarrarlo para ayudarme como asistente. Hemos pasado muchas cosas juntos y también es un privilegio enfrentarme a él en la Champions. Me conoce muy bien, lo sabe todo pero también es un equipo que yo sigo, conozco a los jugadores y va a ser un poco extraño pero en el buen sentido".

La rueda de prensa de Iñigo Pérez

El entrenador del Villarreal aseguró este lunes que su equipo afronta el partido ante el Liverpool, correspondiente a la tercera jornada de la Champions, con la intención de “disfrutar” y de jugar con “valentía”. El técnico navarro admitió en rueda de prensa que desde que se celebró el sorteo del calendario no ha hablado con el entrenador del Liverpool y adelantó que antes del partido se saludarán “tímidamente” y que, posteriormente, “volveremos a hablar como siempre”.

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“Andoni me conoce mucho y yo a él también. Aunque hoy en día todos los entrenadores tenemos los datos para conocernos. Intentaremos que ese espejo se rompa por su lado”, dijo el entrenador navarro, que asumió que el Liverpool “creará ocasiones”.

Más allá de la emotividad del reencuentro con Iraola, el técnico del Villarreal aseguró que el partido es motivo de orgullo para su equipo, tanto por la competición en la que se enmarca como por el estadio y el rival. El técnico del Villarreal destacó la importancia de las acciones a balón parado, algo que considera “cultural” en Inglaterra y que “excede de la táctica”.

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“Un córner se celebra. Cuando haya uno, sabemos que es uno de sus puntos fuertes y habrá que estar muy atentos”, avisó, y descartó jugar al despiste con Iraola y renunciar a su estilo. “Si cambias el paso, quizás tú mismo te tropieces. Creo que habrá pocas sorpresas entre lo que él propondrá y yo también. Las cartas están sobre la mesa y no creo que haya sorpresas”, pronosticó Iñigo Pérez, que confió en que sus delanteros por fin tengan una jornada inspirada ante la portería rival.